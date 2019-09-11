Akpınar'da çiftçilere kırsal kalkınma semineri

KIRŞEHİR (AA) – Kırşehir'in Akpınar ilçesinde muhtar ve çiftçilere kırsal kalkınmayı destekleme semineri verildi.

Akpınar Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Akpınar İmam Hatip Ortaokulu konferans salonunda, Kırşehir Tarım ve Orman Müdürlüğü Kırsal Kalkınmayı Destekleme Şube Müdürlüğü uzmanları tarafından muhtarlar ve çiftçilere hibe programları kapsamında desteklenen faaliyetler, proje hazırlama ve başvuru koşulları ile ilgili bilgilendirme yapıldı.

Destekten yararlanacak sektörler, hibe oranları, destek programlarının türleri, başvuru şartları ve süreleri ile işletmelerin bu desteklerden faydalanırken izleyecekleri yolların anlatıldığı seminerde, muhtarlardan köy ve mahallelerindeki çiftçileri de bilgilendirmeleri istendi.

Seminere, Akpınar Kaymakamı Furkan Korkusuz, Akpınar Belediye Başkan Vekili Akif Yılmaz, İlçe Tarım Müdür Cebrail Tursun, İlçe Ziraat Odası Başkanı Serdar Ay, köy muhtarları ve bazı çiftçiler katıldı.