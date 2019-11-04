Aksaray merkezli 13 ilde FETÖ/PDY operasyonu
AKSARAY (AA) – Aksaray merkezli 13 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "askeri mahrem yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturması kapsamında, Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde yapılandığı iddiasıyla 20 askeri personel hakkında gözaltı kararı çıkarılmasının ardından Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve Terörle Mücadele Şubesi ekipleri çalışma başlattı.
Ekipler, şüphelilerin yakalanması için Aksaray merkezli Adıyaman, Diyarbakır, Edirne, Gaziantep, İstanbul, Kahramanmaraş, Konya, Kütahya, Manisa, Mardin, Samsun ve Şırnak'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
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Aksaray merkezli 13 ilde FETÖ/PDY operasyonu
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