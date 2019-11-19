Aksaray'da çocuklarda öğrenme bozuklukları konulu konferans düzenlendi
AKSARAY (AA) – Aksaray Valiliği, Aksaray Belediyesi ve Aksaray Üniversitesi (ASÜ) ortak çalışmasıyla "Özgül Öğrenme Güçlüğü" konulu konferans düzenlendi.
Aksaray Kültür Merkezi'nde düzenlenen konferansta katılımcılara çocuklarda öğrenme bozukluğu tedavisi ve yöntemleri hakkında bilgiler verildi.
Aksaray Valisi Ali Mantı, konferansın açılışında yaptığı konuşmada, katılımın yoğun olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Kentte böyle bir toplantı yapıldığından dolayı mutlu olduğunu belirten Mantı, toplantının Aksaray'a ve insanlığa fayda getirmesi temennisinde bulundu.
ASÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Şahin de erken tanının önemine dikkat çekerek, bu gibi programların ailelerin, öğretmenlerin ve ilgili kurumların bilinçlendirilmesi açısından çok önemli olduğunu kaydetti.
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