Aksaray'da göçmen kaçakçılığı operasyonunda 5 tutuklama
AKSARAY (AA) – Aksaray'da düzensiz göçmenlerin yurt dışına çıkışını organize ettikleri öne sürülen 5 şüpheli tutuklandı.
Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, göçmen kaçakçılığı ve insan ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma başlatıldı.
Oluşturulan özel ekip tarafından yapılan kapsamlı istihbarat çalışmaları sonucu göçmen kaçakçılığı yaptıkları belirlenen şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda, H.D. (30), Y.Ç. (32) A.K. (35) ile Afganistan uyruklu Ş.K.H. (32) ve K.S. (32) gözaltına alındı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Operasyonda yakalanan 3 düzensiz göçmen ise sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
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Aksaray'da göçmen kaçakçılığı operasyonunda 5 tutuklama
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