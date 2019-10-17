Aksaray'da köprü inşaatları
AKSARAY (AA) – Aksaray Belediyesi şehir içi trafiğinde ulaşımın daha güvenli ve rahat olması için yeni köprü inşaatlarına başladı.
Belediye Başkanı Evren Dinçer, yaptığı açıklamada, şehrin trafiğini rahatlatmaya yönelik çalışmalara her zaman öncelik verildiğini söyledi.
Coğlaki Mahallesinde Kılıçarslan Parkı girişine ve Somuncu Baba Mahallesine yapılan köprü inşaatlarının büyük oranda tamamlandığını belirten Dinçer, şöyle konuştu:
"Laleli Mahallesindeki köprü güçlendirildi. Şehir içi ulaşımını rahatlatacak köprüler, en kısa zamanda trafiğe açılacak. Yerel idareciler olarak, vatandaşlarımızın ihtiyaç, beklenti ve taleplerini karşılamak için çalışıyoruz. Burada inşa ettiğimiz köprüleri ihtiyaca cevap verebilecek nitelikte inşa ediyoruz. Belediye olarak 2 mahalleye daha köprü yapımına başladık. Somuncu Baba Mahallesi ve Laleli Mahallesine yapılan köprüler en kısa zamanda yapılarak trafiğe açılacak."
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