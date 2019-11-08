Aksaray'da otizmli çocukların “yuhalandığı” iddiası
AKSARAY (AA) – Aksaray Otizm Dayanışma Derneği üyeleri ve otizmli öğrencilerin velileri, hakaret iddiasıyla Laleli Mahallesi Muhtarı Şükrü Genç hakkında suç duyurusunda bulundu.
Aksaray Otizm Dayanışma Derneği Denetim Kurulu Başkanı Ergül Arık, Aksaray Adliye Sarayı önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, hakaret ettiği öne sürülen Laleli Mahallesi Muhtarı Şükrü Genç'ten şikayetçi olmak için adliyeye geldiklerini söyledi.
Muhtar hakkında maddi, manevi ve hakaret davası açacaklarını anlatan Arık, "Valimiz Ali Mantı olayın takipçisi. Okul yönetimiyle ilgili gerekli çalışma başlatıldı. Okul müdürü görevinden alındı. Müdür yardımcılarının da akıbetini bekliyoruz." diye konuştu.
Dernek Başkan Yardımcısı Cennet İnceöz ise psikologların ailelere destek olmak için okula geldiğini dile getirdi.
Açıklamaların ardından Arık ve beraberindekiler, suç duyurusunda bulundu.
-
Vali Salih Ayhan, Geminbeli Tüneli'ni inceledi
-
Siemens Türkiye'ye Altın Örümcek’ten dijital iletişim ödülü
-
Kırşehir'de belediye başkanı ve meclis üyeleri caddelerde çöp topladı
-
Konya’da iş kazası: 1 yaralı
-
Lösemili Çocuklar Haftası
-
Seydişehir'de yayla çileğinin son hasatına başlandı
YORUM BIRAK
YORUMLAR
EN ÇOK OKUNANLAR
-
01
ÇUMRA’DAN KONYA’YA KÜLTÜR GEZİSİÇumra Belediyesi’nin 2014 yılında başlattığı “40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileri” devam ediyor. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz, gençlere yönelik projeleri olduğunu anlattı. Oğuz, “Bu projelerimizden biri de lise düzeyi ve 12. lifeproof iphone 7 phone cases sınıf öğrencilerini öncelikli olarak kapsayan 40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileriydi. iphone 7 […]
-
02
Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken:KONYA (AA) – Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, organ bağışının yetersiz olması nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ögütken, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Torku) çalışanlarının organ bağışına vermiş olduğu katkı dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde, Türkiye’de organ nakli çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla 2000’li yılların başlarında bakanlığın koordinasyonu ve […]
-
03
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba:“YEMEDİĞİM BİR ETİ BAŞKASINA YEDİRMEM”Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. “Bizim […]
-
04
Spor Toto Süper LigSpor Toto Süper Lig’in 22.
-
05
Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeliİç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en kısa yol konumundaki Konya-Antalya yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ulaşım güçlükle sağlanabildi.