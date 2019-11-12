Aksaray'da otizmli çocukların “yuhalandığı” iddiası
AKSARAY (AA) – TBMM Down Sendromu, Otizm ve Diğer Gelişim Bozuklukları Araştırma Komisyonu Başkanı Kemal Çelik ve komisyon üyeleri, otizmli çocukların eğitim gördükleri ve yuhalandıkları iddia edilen Mehmetçik İlkokuluna ilişkin istişare toplantısı düzenledi.
Komisyon Başkanı Kemal Çelik ve komisyon üyelerinin, Aksaray Valiliği Ek Hizmet Binası Toplantı Salonunda yaptığı istişare toplantısı, basına kapalı gerçekleşti.
Toplantı sonrasında gazetecilere açıklamalarda bulunan Çelik, Aksaray'daki son toplantılarının bir istişare toplantısı olduğunu ve toplantının da sona erdiğini söyledi.
Bu toplantıdan önemli mesajları herkesin aldığını belirten Çelik, şöyle konuştu:
"Ayrı ayrı ailelerimizi dinledik ve gördük ki, tabii bazı yanlış anlaşmalar, arada bazı kişilerin de yanlışları olabiliyor. Bunlar mümkün ama şu anda ailelerimiz şöyle bir havadalar; 'Artık çocuklarımızın geleceklerinden endişe etmeye gerek yok. Bu işin sahipleri TBMM'de de var, devlet düzeyinde de var.' İnşallah bizler de bu ailelerin sorunlarını bilen aileler olarak, bu konuların üzerine gideceğiz. Aksaray'da da iyi bir müdüre hanım gelmiş göreve başlamış, kendisine başarılar dileriz. Aileler ile ilişkilerini bundan sonra daha da geliştirecek. Biz de raporumuzu hem daha önceki deneyimlerimiz, hem de bugün buradan aldığımız deneyimler sonucu bazı önerilerimizi getireceğiz."
Çelik, Milli Eğitim Bakanlığının yeni düzenlemeler yaptığını ve bazı önemli kararlar da aldığını ifade etti.
– "Aileler şu anda bizce daha umutlu, böyle olması gerekiyor"
Gölge öğretmen olayına yavaş yavaş geçildiğini belirten Çelik, şunları kaydetti:
"Bunun dışında bu öğrencilerimizin kaynaştırma eğitiminde daha iyi daha nitelikli eğitim görebilmeleri için ne yapılması gerektiği hakkında da bizim önerilerimiz olacak. Bu çerçevede yarın Sağlık Bakanımızı ziyaret edeceğiz. Ona da önerilerimiz olacak. En son Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı da ziyaret edeceğiz. İnşallah bu ailelere sahip çıkacağız. Yani bu bir eğitim sorunu, kaynaştırma eğitim de bu açıdan en önemlisi. İnşallah kaynaştırma eğitimimiz daha iyi olacak. Aileler arasında da birlik beraberlik sağlayacak. Buna dikkat edeceğiz. Yani böyle bir çalışma içerisinde olacağız. Aileler şu anda bizce daha umutlu, böyle olması gerekiyor. Tabii bu aileleri de anlamamız gerekiyor. Şu anda durumun gayet iyi olduğunu düşünüyorum. Aksaray'da her şey normal bizim gördüğümüz."
-
Arabamın 6. Vitesi projesi
-
Aksaray'da otizmli çocukların “yuhalandığı” iddiası
-
Türkiye Kamu-Sen Kırşehir temsilciliğinden mektup eylemi
-
Aksaray'ın yeni tanıtım filmi beğenildi
-
Çanakkale şehidi Çankırılı yüzbaşının mektupları ipek kumaşa işlendi
-
Meram Belediyesi'ne restorasyon ödülü
YORUM BIRAK
YORUMLAR
EN ÇOK OKUNANLAR
-
01
ÇUMRA’DAN KONYA’YA KÜLTÜR GEZİSİÇumra Belediyesi’nin 2014 yılında başlattığı “40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileri” devam ediyor. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz, gençlere yönelik projeleri olduğunu anlattı. Oğuz, “Bu projelerimizden biri de lise düzeyi ve 12. lifeproof iphone 7 phone cases sınıf öğrencilerini öncelikli olarak kapsayan 40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileriydi. iphone 7 […]
-
02
Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken:KONYA (AA) – Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, organ bağışının yetersiz olması nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ögütken, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Torku) çalışanlarının organ bağışına vermiş olduğu katkı dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde, Türkiye’de organ nakli çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla 2000’li yılların başlarında bakanlığın koordinasyonu ve […]
-
03
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba:“YEMEDİĞİM BİR ETİ BAŞKASINA YEDİRMEM”Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. “Bizim […]
-
04
Spor Toto Süper LigSpor Toto Süper Lig’in 22.
-
05
Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeliİç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en kısa yol konumundaki Konya-Antalya yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ulaşım güçlükle sağlanabildi.