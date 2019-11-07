Aksaray'da otizmli çocukların “yuhalandığı” iddiası
AKSARAY (AA) – Aksaray Otizm Dayanışma Dernek Başkanı Neriman Gün ve dernek yöneticileri Aksaray Valisi Ali Mantı'yı ziyaret etti.
Gün ve beraberindeki otizmli çocukların velileri, Vali Mantı'ya Mehmetçik İlkokulunda otizmli öğrencilerin "yuhalandığı" iddialarıyla ilgili bilgi verdi.
Mantı, burada yaptığı açıklamada, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını, konunun yakın takipçisi olduğunu söyledi.
Mehmetçik İlkokulundaki 32 derslikte 42'si özel eğitim öğrencisi olmak üzere 334 öğrencinin eğitim gördüğünü aktaran Mantı, şunları dile getirdi:
"Okulda otizmli çocuklarımız 5 yıldır eğitim görüyor. Özel eğitim görecek çocuklar için 2020 yılı yatırım programında 12 derslikli okul yapımı yer alıyor. Ancak böyle üzücü bir olayın 5 yıl sonra yaşanması dikkatli incelenmesi gereken bir konu. Ailelerin bu konuda her zaman yanında olacağız. Bu çocuklarımızın ilgiye, sevgiye sosyalleşmeye, tatbiki eğitime ihtiyacı var. Kaldı ki 5 yıl bu okulda eğitim gören çocuklarımız şimdi böyle bir konu ile gündeme geliyor."
Neriman Gün ve dernek üyeleri de Vali Mantı'ya teşekkür ederek, konu ile yakından ilgilenmesinden ve kendilerini dinleyerek konunun takipçisi olacağını belirtmesinden duydukları memnuniyeti dile getirdi.
– "Okulda eğitim devam ediyor"
Öte yandan derneğin Denetim Kurulu Başkanı Ergül Arık, okul bahçesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, otizmli çocukların ailelerinin sorunları için burada olduklarını söyledi.
Bu olayların okuldaki diğer öğrencilerin aileleri tarafından otizmli çocukların gönderilmesi çabaları olduğunu iddia eden Arık, şöyle dedi:
"Bu çocukların bu okulda eğitim görmesini devam etmesini istiyoruz. Çocukların eğitim haklarının ellerinden alınmamalarını istiyoruz. Bu sene yönetim değişmiş, yönetim değiştikten sonra veliler kışkırtılmaya başlanmış. Mahalle muhtarı devreye girmiş. Milli Eğitim Müdürümüz Hacı Ömer Kartal sağolsun bizimle birlikte geldi buraya. 50 öğrenci varmış yıldırma politikalarıyla şu anda 19 öğrenci kalmış. Yıldırma politikalarıyla çocukları uygulama okullarına göndermişler."
Dernek ve aileler olarak Mantı'ya teşekkür ettiklerini dile getiren Arık, "Okuldaki son durum eğitim devam ediyor. Bazı propaganda yapmak isteyenler ortalığı kızıştırmak için zaten velilerin hassas durumlarını kullanarak birtakım açıklamalar yapıyor." diye konuştu.
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