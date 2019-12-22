Aksaray'da otomobil ile tır çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı
AKSARAY (AA) – Aksaray'da otomobil ile tırın çarpışması sonucu 1 çocuk öldü, 4 kişi yaralandı.
Yağız Kaan Duran (21) idaresindeki 06 E 5549 plakalı otomobil ile Ahmet Kafalı (48) kontrolündeki 01 EJJ 70 plakalı tır, Aksaray-Adana kara yolunun 12. kilometresinde çarpıştı.
Kazada, sürücü Duran ile otomobildeki Mustafa Ata (20), Alihan Salman (18), Ramazan Furkan Ata (15) ve Burak Koç yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı ile olay yerine sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Ramazan Furkan Ata, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Tır sürücüsü Kafalı ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Öte yandan kaza nedeniyle kapanan Aksaray-Adana kara yolu, araçların kaldırılmasının ardından tekrar trafiğe açıldı.
-
DOB Genel Müdürü Karahan dünyaevine girdi
-
Aksaray'da otomobil ile tır çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı
-
Konya'da çalındığı iddia edilen otomobil Karaman'da bulundu
-
Kayseri'de balkonda sıva yaparken 2. kattan düşen işçi yaralandı
-
Doblo ve Fiorino’da “en uzun gece” fırsatı
-
Lider Sivasspor, Gençlerbirliği maçına hazır
YORUM BIRAK
YORUMLAR
EN ÇOK OKUNANLAR
-
01
ÇUMRA’DAN KONYA’YA KÜLTÜR GEZİSİÇumra Belediyesi’nin 2014 yılında başlattığı “40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileri” devam ediyor. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz, gençlere yönelik projeleri olduğunu anlattı. Oğuz, “Bu projelerimizden biri de lise düzeyi ve 12. lifeproof iphone 7 phone cases sınıf öğrencilerini öncelikli olarak kapsayan 40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileriydi. iphone 7 […]
-
02
Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken:KONYA (AA) – Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, organ bağışının yetersiz olması nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ögütken, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Torku) çalışanlarının organ bağışına vermiş olduğu katkı dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde, Türkiye’de organ nakli çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla 2000’li yılların başlarında bakanlığın koordinasyonu ve […]
-
03
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba:“YEMEDİĞİM BİR ETİ BAŞKASINA YEDİRMEM”Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. “Bizim […]
-
04
Spor Toto Süper LigSpor Toto Süper Lig’in 22.
-
05
Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeliİç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en kısa yol konumundaki Konya-Antalya yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ulaşım güçlükle sağlanabildi.