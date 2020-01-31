Aksaray'da “Otomotiv Sektörü İstihdamında Yeni Yaklaşımlar Projesi”
AKSARAY (AA) – Aksaray Yavuz Çoban Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından hazırlanan "Otomotiv Sektörü İstihdamında Yeni Yaklaşımlar Projesi" Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca yapılan değerlendirmede desteklenecek proje olarak seçildi.
Vali Ali Mantı, protokol imza töreninde yaptığı konuşmada, proje kapsamında 1 milyon 590 bin lira değerindeki eğitim merkezi inşasının Ahiler Kalkınma Ajansı'nın finans edeceğini söyledi.
Aksaray'da bu eğitimleri alacak öğrencilerin sektöre donanımlı bir şekilde hizmet vereceğini belirten Mantı, "Yine otomotiv sektöründe nitelikli ara eleman istihdamın yükseltilmesi açısından da yapılacak eğitim merkezimiz büyük önem taşıyor. İlimize şimdiden hayırlı uğurlu olsun." diye konuştu.
Ahiler Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Bekir Varol ise TR71 bölgesi illerinde Kalkınma Ajansı koordinasyonunda hazırlanan ve bakanlık tarafından desteklenmeye hak kazanan 6 projenin toplam bütçesinin 19 milyon 899 bin lira, toplam destek tutarının da 11 milyon 440 bin lira olduğunu kaydetti.
Konuşmaların ardından protokol imzalandı.
-
Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay'dan fikstür tepkisi:
-
Sivas'ta hafif ticari araç bariyerlere çarptı: 4 yaralı
-
Boksörler yerin 150 metre altında antrenman yaptı
-
Sivas'ta hafif ticari araç ile tır çarpıştı: 3 yaralı
-
Mogan Gölü'nün çevre düzenleme projesinin temeli atıldı
-
Eğlence merkezi çalışanı 3 kadına silahlı saldırıda bulunan 2 şüpheli tutuklandı
YORUM BIRAK
YORUMLAR
EN ÇOK OKUNANLAR
-
01
ÇUMRA’DAN KONYA’YA KÜLTÜR GEZİSİÇumra Belediyesi’nin 2014 yılında başlattığı “40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileri” devam ediyor. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz, gençlere yönelik projeleri olduğunu anlattı. Oğuz, “Bu projelerimizden biri de lise düzeyi ve 12. lifeproof iphone 7 phone cases sınıf öğrencilerini öncelikli olarak kapsayan 40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileriydi. iphone 7 […]
-
02
Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken:KONYA (AA) – Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, organ bağışının yetersiz olması nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ögütken, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Torku) çalışanlarının organ bağışına vermiş olduğu katkı dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde, Türkiye’de organ nakli çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla 2000’li yılların başlarında bakanlığın koordinasyonu ve […]
-
03
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba:“YEMEDİĞİM BİR ETİ BAŞKASINA YEDİRMEM”Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. “Bizim […]
-
04
Spor Toto Süper LigSpor Toto Süper Lig’in 22.
-
05
Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeliİç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en kısa yol konumundaki Konya-Antalya yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ulaşım güçlükle sağlanabildi.