Aksaray'da trafik kazası: 1 yaralı
AKSARAY (AA) – Aksaray'da hafif ticari araç ile tırın çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Ali Aslan idaresindeki 01 PY 084 plakalı hafif ticari araç Aksaray-Ankara kara yolunun 15'inci kilometresinde Muhammet Murat Karakaya kontrolündeki 78 YD 562 plakalı tomruk yüklü tıra arkadan çarptı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Hafif ticari araçta sıkışan sürücü Aslan'ı, itfaiye ekipleri araç içinde sıkıştığı yerden çıkardı.
Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan sürücü Aslan'ın durumunun ciddi olduğu öğrenildi.
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