Aksaray'da yaya geçidi çizgileri yenileniyor
AKSARAY (AA) – Aksaray Belediyesi kentin muhtelif noktalarındaki yaya geçidi çizgilerini yeniliyor.
Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, Atatürk Bulvarı ve yakın zamanda trafiğe açılan Kurtuluş Kavşağı başta olmak üzere kentin bazı noktalarındaki yaya geçidi çizgilerini yenilediklerini söyledi.
Başta okul önleri olmak üzere şehrin birçok noktasında bulunan yaya geçitlerine "Önce Yaya" ikonunun yerleştirildiğini belirten Dinçer, şunları kaydetti:
"Yayalara güvenli bir ulaşım imkanı sunmak için çalışmalar yapıyoruz. Sürücülerimizin daha dikkatli olması için yaya geçidi çizgilerinin bulunduğu noktalara "Önce Yaya" ikonu yerleştiriyoruz. Trafikte yaptığımız bu düzenlemelerin sürücülerimiz için farkındalık oluşturacağını ve oluşabilecek kazaların önüne geçileceğini umuyorum."
-
Şehit kızı kendisine emanet edilen Türk bayrağını komutana verdi
-
Aksaray'da yaya geçidi çizgileri yenileniyor
-
Tunceli'nin sonbahar renkleri fotoğraf tutkunlarını büyüledi
-
Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi'nden Sivas'a ziyaret
-
Mehmetçik ve öğrenciler yararına kermes
-
Karmod, Sheraton Cibuti'ye resort evler kurdu
YORUM BIRAK
YORUMLAR
EN ÇOK OKUNANLAR
-
01
ÇUMRA’DAN KONYA’YA KÜLTÜR GEZİSİÇumra Belediyesi’nin 2014 yılında başlattığı “40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileri” devam ediyor. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz, gençlere yönelik projeleri olduğunu anlattı. Oğuz, “Bu projelerimizden biri de lise düzeyi ve 12. lifeproof iphone 7 phone cases sınıf öğrencilerini öncelikli olarak kapsayan 40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileriydi. iphone 7 […]
-
02
Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken:KONYA (AA) – Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, organ bağışının yetersiz olması nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ögütken, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Torku) çalışanlarının organ bağışına vermiş olduğu katkı dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde, Türkiye’de organ nakli çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla 2000’li yılların başlarında bakanlığın koordinasyonu ve […]
-
03
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba:“YEMEDİĞİM BİR ETİ BAŞKASINA YEDİRMEM”Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. “Bizim […]
-
04
Spor Toto Süper LigSpor Toto Süper Lig’in 22.
-
05
Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeliİç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en kısa yol konumundaki Konya-Antalya yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ulaşım güçlükle sağlanabildi.