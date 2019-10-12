Aksaray'dan İdlib'e yardım
AKSARAY (AA) – Aksaray'da kampanyada toplanan gıda malzemelerinin yüklendiği tır, İdlib'teki savaş mağdurlarına ulaştırılmak üzere yola çıktı.
Aksaray İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Derneği tarafından başlatılan kampanyada toplanan gıda malzemelerini taşıyan yardım tırı törenle yola çıktı.
Cumartesi pazar alanında düzenlenen törende konuşan Aksaray İHH İnsani Yardım Derneği Başkanı Önder Özkan, 2019 yılının 8'inci iyilik tırını dua ile gönderdiklerini söyledi.
Onlarca ülkenin terör bahanesiyle Suriye'de yüz binlerce masum insanı katlettiğini, çocukları yetim bıraktığını anlatan Özkan, şöyle konuştu:
"Aksaray olarak ilk günden beri komşuluk, kardeşlik hukuku gereği yaraları sarma adına bize yakışanı yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz. Şubat ayından itibaren 1 milyon insanın İdlib'e sığınmasıyla, çadırlarda yaşayan insan sayısı yaklaşık 5 milyona ulaşmış durumda. Bu insanlar yaz, kış çadır ortamında hayata tutunmaya çalışıyorlar. Saldırılar nedeniyle üretim imkanı bulamayan mağdurlara elimizden geleni yerine getirmeye gayret ediyoruz. Biz yüzyıllardır dünyanın neresinde olursa, hangi millet, dil, din, ırk, mezhep, renkten olursa olsun yardım elini uzatan bir ecdadın torunlarıyız. Düşeni kınamak, ona gülmek yerine yarasını sarıp, karnını doyurup, ayağa kalkması için omuz veren bir milletiz. Bölgede un, soba, kömür, çadır gibi ihtiyaçlar var. 9'uncu iyilik tırını da ekim ayının sonuna doğru göndermeyi ümit ediyoruz."
Özkan, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na da destek verdi.
Barış Pınarı Harekatı'nda milletçe tek yürek olmanın gerekliliğini vurgulayan Özkan, "Bu harekat diğerlerine göre daha kapsamlı. Operasyon ile terörün sona ermesini, böylelikle ülkemizin huzura kavuşmasını temenni ediyoruz." diye konuştu.
Konuşmaların ardından Kuran-ı Kerim tilaveti ve topluca yapılan duanın ardından yardım tırı Suriye'ye doğru yola çıktı.
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