Aksaray'ın yeni tanıtım filmi beğenildi

AKSARAY (AA) – Kuzeyboru Spor Kulübü'nün Aksaray’ın tarihi ve turistik yerlerini konu alan tanıtım filmi büyük ilgi gördü.

Aksaray’ın tanıtımına katkı sağlamak için sporcularla hazırlanan tanıtım filmi, şehrin tarihi ve turistlik mekanlarında, Güzelyurt, Selime, Ihlara Vadisi, Peribacaları, Sultanhanı, Tuz Gölü, Zinciriye Medresesi ve Aksaray Valilik Konağı'nda çekildi.

Kuzeyboru Spor Kulübü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, tanıtım filminin sosyal medyada yer almasının ardından 24 saatte viral oldu.

Açıklamada ayrıca turizim tanıtımda daha önce bu yolun hiç denenmediği belirtilirken kulübün sözcüsü Damla Yeğen'in şu görüşlerine yer verildi:"Aksaray’ı ulusal ve global anlamda duyurmak ve takımımızı ilimizle daha çok bütünleştirmek için güzel bir projeye imza attık. Gece gündüz demeden senaryosu, söz ve müziği için çalışmalarda bulunup, 40 kişilik ekibimizle Aksaray’ın en güzel yerlerinde projeyi hayata geçirmek için çalıştık. Farklı bir spor kulübüyüz, bu konuda fark yaratmak için uğraşıyoruz. Yaptığımız bu işi de sosyal sorumluluk projesi olarak görüyoruz. Biz Aksaray’a önce voleybolu sevdirdik şimdi voleybolda marka şehir hedefi ile projelerimize devam ediyoruz. Türk Voleyboluna ve Aksaray’a hizmet etmeye devam edeceğiz. Buradan emeği geçen başkanımıza, yöneticilerimize, sporcularımıza ve arka planda olan tüm ekibimize teşekkür ediyorum."