Akşehir’de Mevlana anlatıldı
Dr. Hüseyin Kara, Akşehir ilçesinde Hazreti Mevlana’nın 744. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri kapsamında “Hazreti Mevlana, Kardeşlik ve Sosyal Yaşam” konferansı verdi.
Selçuk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin Kara, konuşmasında Mevlana’nın düşünce dünyasına değinerek, Mevlana’nın sözleri üzerinden kardeşlik ve birlikteliğe vurgu yaptı. Prof. Dr. Hüseyin Kara, bütün insanlara yardımlaşmayı cömertliği öğretmenin Müslümanlar üzerine farz olduğunu belirterek, Hacıveyiszade, Ali Ulvi Kurucu, Tahir Büyükkörükçü gibi yakın tarihte Konya’nın yetiştirdiği değerli insanların eserlerinden hareketle Mevlana’nın tefekkür dünyası hakkına bilgiler verdi.
Selçuk Üniversitesi Mevlana Araştırmaları Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Ali Temizel, etkinliklerin gençlere ve tüm Türk dünyasına indirgenmesi için hep birlikte diğer kurumlarla ortaklaşa çalıştıklarını belirtti. Prof. Dr. Temizel ise, Selçuk Üniversitesi Mevlana Araştırmaları Enstitüsü olarak Mevlana ve Mevlevilik Kültürünün tamamen aslına uygun ve bilimsel gerçekler doğrultusunda anlaşılması konusunda çalışmalarına aralıksız devam etmekte olduklarının belirtti.
Selçuk Üniversitesi Mevlana Araştırmaları Enstitüsü ve Akşehir İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi tarafından Akşehir Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen konferansa, Selçuk Üniversitesi Mevlana Araştırmaları Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Ali Temizel, Dekanlar, Yüksekokul Müdürleri, Kaymakamlık İdarecileri ve askeri temsilciler katıldı.
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