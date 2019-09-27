Akşehir'de pedallar kitap için döndü
KONYA (AA) – Akşehir Tarık Buğra Sosyal Bilimler Lisesi öğrencileri, bisikletle Hüseyin Tekiner ilkokulu öğrencileri için kitap topladı.
Öğrenci ve öğretmenlerin yoğun ilgi gösterdiği kampanyada çok sayıda kitap toplandı.
Bisikletle toplanan kitaplar, yine bir bisiklet konvoyu eşliğinde kardeş okula ulaştırıldı.
Bisiklet konvoyunda, 50 kişilik öğrenci grubu, öğretmenler, İlçe Milli Eğitim Müdürü Barbaros Topaloğlu, Akşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü İbrahim Öncel yer aldı.
Hüseyin Tekiner ilkokulu öğrencileri, kitaplarla birlikte kalabalık bir bisiklet konvoyunun da okullarına gelmesini coşkuyla karşıladı.
Lise öğrencileri, ilkokul öğrencileri için topladıkları kitapları hediye ettikten sonra ilkokul bahçesinde yarım saatlik ortak kitap okuma etkinliği düzenlendi.
Okul Müdürü Cevat Bozgöz burada yaptığı konuşmada şunları kaydetti:
"Bu etkinlik hem fiziksel hem de zihinsel yönden çocuklarımıza katkı sağlamıştır. Pedallar sağlık için çevrilirken aynı zamanda ilim de taşıdı. Etkinliği gerçekleştirme noktasında öğrencilerimize bisiklet desteği sunan Akşehir Belediyesine, etkinlikte öğrencileri yalnız bırakmayan İlçe Milli eğitim Müdürlüğüne, İlçe Emniyet Müdürlüğüne, etkinliği düzenleyen edebiyat öğretmenimiz Burcu Yıldırım'a ve katılım sağlayan tüm öğrencilerimize teşekkür ederim."
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