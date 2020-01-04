Akşehir'de soba külü ve inşaat atıklarının çöp konteynerlerine dökülmesi yasaklandı
KONYA (AA) – Akşehir'de soba, kalorifer külü ve inşaat atıklarını çöp konteynerlerinin içine veya etrafa dökenlere 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'na göre belediye tarafından ceza kesileceği belirtildi.
Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya konu hakkında Akşehir Kültür Merkezi'nde merkez ve dış mahalle muhtarlarının katıldığı bir bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdi.
Başkan Akkaya, "Kış mevsiminin başlamasıyla birlikte soba ve kalorifer küllerinin rastgele dökülmesinin çevre kirliliğine yol açtığını görmekteyiz. En önemli faktör ise çöp konteynerlerine dökülen küller kamu malı olan çöp konteynerlerine ve çöp kamyonlarına zarar vermektedir. Konteyner içine dökülen küller milli servetin de heba edilmesine neden oluyor. Bunun dışında Katı Atık döküm sahasına belediyemiz çöp kamyonlarıyla götürülen çöpler içine karışan küller yüzünden bu sahada çöplerden üretilecek elektrik enerjisinin de kaybına neden olmaktadır. Bu nedenle Akşehir Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğümüz tarafından bundan sonra içinde soba veya kalorifer külü olan çöp konteynerlerinin çöpleri alınmayacaktır. Vatandaşlarımızdan bu oluşan külleri soğutup çuvalladıktan sonra çöp konteynerlerinin yanına bırakmalarını istiyoruz. Bu bırakılan küller Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından belirli bir program dahilinde haftanın belli günlerinde toplanacaktır." dedi.
Başkan Akkaya aksi davranışta bulunanlara 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'na göre para cezası uygulanacağı ve içinde kül bulunan çöp konteynerlerinin çöplerinin alınmayacağını da sözlerine ekledi.
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