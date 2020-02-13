KIRŞEHİR (AA) – Türkiye, Portekiz, Malta, Yunanistan ve İtalya'da yoğun olarak bulunan düzensiz göçmenler arasındaki yaşlı nüfusa yönelik olarak Erasmus+ Programı kapsamında hazırlanan "Aktif Yaşlanma Kapsamında Mültecilerin Yaşam Kalitesinin Arttırılması Projesi" Kırşehir'de tanıtıldı.

Kent merkezindeki bir otelde gerçekleştirilen tanıtım toplantısına, ilgili ülkelerden çeşitli kurumların temsilcileri katıldı.

Toplantıda konuşan Vali İbrahim Akın, Kırşehir'de yaşayan her üç kişiden birinin 50 yaş üstünde olduğunu belirtti.

Akın, il genelinde yaşlı nüfusa yönelik "aktif yaşlanma" başlığı altında sosyal hizmet çalışmalarının yaygın olduğunu vurgulayarak, düzensiz göçmenler arasındaki dezavantajlı gruplar arasında yer alan yaşlılara yönelik böyle bir proje başlatılmasının önemli olduğunu dile getirdi.

Bu projenin, yaşlı düzensiz göçmenlerin entegrasyonuna da katkı yapacağına işaret eden Akın, şöyle devam etti:

"İlimizde yapılan aktif yaşlanma faaliyetleri kapsamında mültecilerin yaşam kalitesinin arttırılması projesi Portekiz, Malta, Yunanistan ve İtalya ile koordineli şekilde devam ettirilerek mültecilerin aktif yaşlanma uygulaması ile entegrasyonları sağlanmış olacaktır. Ülkemizin imkanları ölçüsünde mülteci durumunda olan yaşlılar için elden gelen her türlü gayret gösterilmektedir. Bu konunun uluslararası boyutta ele alınması, var olan sorunların daha kısa süre içerisinde çözüme kavuşmasına katkı sağlayacaktır."

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ramazan Baykara da 2019 yılında kabul edilen projenin tanıtımını yaptıklarını aktardı.

İl genelinde Suriye, Irak, Afganistan ve Türkmen düzensiz göçmenlerin bulunduğunu dile getiren Baykara, şunları kaydetti:

"Kırşehir'de 50 yaş üstü yaklaşık 930 düzensiz göçmen yaşamaktadır. 50 yaş üstü düzensiz göçmenler için yeni politikaların rehberliğine ihtiyaç vardır. Avrupa'da özellikle İtalya, Yunanistan, İspanya ve Malta'da çok sayıda düzensiz göçmen olduğunu biliyoruz. Bu konuda stratejik ortaklık kurarak bu sorunu bir nebze olsun çözebileceğimizi düşündük." diye konuştu.