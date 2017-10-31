AKYÜREK’TEN, KONYA ADINA CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’A TEŞEKKÜR

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, geçtiğimiz Cumartesi günü Konya’ya gelerek Büyükşehir Belediyesi ile kamu yatırımlarının açılışını yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a Konya adına teşekkür etti. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, geçtiğimiz Cumartesi günü Konya’ya gelerek Büyükşehir Belediyesi ile kamu yatırımlarının açılışını yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a Konya adına teşekkür etti. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, Konya’da belediye yatırımlarını da kapsayan toplu açılış törenine katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın geçtiğimiz Cumartesi günü gerçekleştirdiği Konya ziyaretinde Büyükşehir Belediyesi’nin 513 milyon lira tutarındaki yatırımları ile çok sayıda kurum ve kuruluşa ait yatırımların açılışını gerçekleşti.

Başkan Akyürek, açılışı yapılan toplam yatırım tutarının 1.4 milyar lira olduğunu ifade etti. Açılışı yapılan Büyükşehir yatırımları arasında bulunan Ecdat Bahçesi-Kalehan’ın 30 milyon liralık bir yatırım olduğunu kaydeden Başkan Akyürek, Selçuklu ve Osmanlı mimari örnekleri taşıyan yatırımın hayırlı olmasını diledi. Başkan Akyürek, törende Ecdat Bahçesi-Kalehan dışında tamamladıkları su ve kanal şebekesi, mahalle yolu, prestij cadde yatırımlarının da açılışının yapıldığını dile getirdi. Konya’ya verdiği değer nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Başbakan Binali Yıldırım, bakanlar ve milletvekillerine Konya adına teşekkür eden Başkan Akyürek, Şeb-i Arus’ta yeni yatırımların açılışları için hazırlık yaptıklarını da sözlerine ekledi.