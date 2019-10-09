Akyurt Amatör Spor Haftası

ANKARA (AA) – Akyurt ilçesinde Amatör Spor Haftası etkinlikleri başladı.

Akyurt Kaymakamlığı, Akyurt Belediyesi ve Akyurt Gençlik ve Spor Müdürlüğü, ilçede amatör sporlarla uğraşan tüm sporcuların bir araya geldiği açılış programı düzenledi.

Akyurt Kapalı Spor Salonu'ndaki etkinlik Ankara Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı'nın gösterisi ile başladı.

Programda konuşan Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık, "Gencecik sporcularımızı burada görmek çok güzel. Özellikle velilerine burada büyük görev düşüyor. Tüm veliler çocuklarını bir spor dalıyla ilgilenmeleri için teşvik ederek öğrencileri kötü alışkanlıklardan uzak tutabilir, kendine güvenen, başarılı bireyler olarak hayatlarını devam ettirmelerine yardımcı olabilirler. Akyurt Belediyesi olarak bizler de hem ailelere hem çocuklarımıza destek sözü veriyoruz. İlçe Spor Müdürlüğümüz ile birlikte her türlü desteği vererek sporcularımızın başarısında pay sahibi olmayı istiyoruz." dedi.

Akyurt Kaymakamı Osman Altın da etkinliğin 5’inci kez yapıldığını belirterek "Her yıl bir öncekine göre sayıları çokça artan sporcularla bu etkinliği yapıyor olmaktan dolayı çok mutluyuz. Sporun herkesin hayatının önemli bir parçası haline gelmesi için amatör spor çok önemli. Bu geniş kapsamlı programda emeği geçen Belediye Başkanımıza, İlçe Spor Müdürümüze ve emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Etkinlik Akyurt Gençlik ve Spor Merkezi sporcularının gösteri maçlarıyla sürdü.

Proğrama Akyurt Kaymakamı Osman Altın, Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık, kurum müdürleri ile sporcuların aileleri katıldı.