Albaraka Garaj başvuruları 30 Haziran'a kadar uzatıldı
İSTANBUL (AA) – Albaraka Türk, daha fazla girişimciye destek vermek amacıyla, yapısına ön hızlandırma eklediği Albaraka Garaj'da, yeni girişimciler için üçüncü dönem başvurularını 30 Haziran'a kadar kadar uzattı.
Albaraka Türk'ten yapılan açıklamaya göre, bu yıl ilk kez Berlin'de de ofis imkanı sunan Albaraka Garaj, girişimcilerine hem Avrupa pazarını yakından tanıma hem de pazara hızlı bir giriş yapma imkanı sunuyor.
Albaraka Türk, verimliliği yüksek inovasyon modellerini deneyimleyebilmek ve hayata geçirebilmek için kurduğu Albaraka Garaj merkezinin yapısına ön hızlandırmayı da ekleyerek, yenilikçi iş ve projeler için start-up'lara üçüncü dönemin kapılarını açmıştı.
Bir buçuk yıl önce hayata geçirilen Albaraka Garaj ile hem start-up'ları destekleyen hem de kendi kurum kültürüne ve dijitalleşme yolculuğunda katkılar sağlayan Albaraka Türk, bugüne kadar binin üzerinde başvuru aldığı Albaraka Garaj'da 19 girişimi desteklemişti.
30 Haziran kadar uzatılan üçüncü dönem başvuruları, albarakagaraj.com üzerinden yapılabiliyor.
– "Tüm girişimci adaylarını Albaraka Garaj'a bekliyoruz"
Açıklamada görüşlerine yer verilen Albaraka Türk Genel Müdürü Melikşah Utku, Avrupa'da faizsiz dijital bankacılık hizmeti sunan "insha" çerçevesinde yeni bir girişim ekosistemi şekillendirmek için çalıştıklarını belirterek, bu ekosistem stratejisi çerçevesinde konumlandırabilecekleri girişimcileri destekleyeceklerine dikkati çekti.
Albaraka Garaj'ın, ön hızlandırmanın yanı sıra Albaraka Portföy Yönetiminde kurulan Girişim Sermayesi Fintech Yatırım Fonu ile birlikte daha da güçlenen yapısıyla, artık daha fazla girişimciye destek olduğunu kaydeden Utku, Albaraka Garaj’ın bir katılım bankası bünyesinde kurulan dünyadaki ilk start up hızlandırma merkezi özelliği taşıdığını belirtti.
Albaraka Garaj ile iki dönemde 19 girişimi desteklediklerini vurgulayan Utku, şunları kaydetti:
"Bunlardan 6 girişimle ortak proje geliştirdik ve 3 girişime de yatırım yaptık. Bu üçüncü dönemimizde de daha fazla girişimciye yardımcı olabilmek ve hakkaniyetli bir eleme yapabilmek adına ön hızlandırma programımızı hayata geçirdik. Ayrıca Girişim Sermayesi Fintech Fonumuz ile birlikte artık daha fazla girişimciye yardım edebiliyoruz. Girişimci adaylarının bugüne kadar gösterdiği ilgi ve alakadan fazlasıyla memnunuz. Daha fazla girişimcinin bu imkandan yararlanması için başvuru süremizi de uzattık. Başta teknoloji tabanlı girişimciler olmak üzere tüm girişimci adaylarını Albaraka Garaj'a bekliyoruz."
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