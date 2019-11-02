Albaraka Yayınları TÜYAP Kitap Fuarı’nda
İSTANBUL (AA) – Albaraka Türk’ün, yayıncılık alanındaki faaliyetlerini çatısı altında topladığı “Albaraka Yayınları”, bu yıl 38. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı’nda ilk kez okurlarla buluşacak.
Albaraka'dan yapılan açıklamaya göre, Türkiye’de 35 yılı aşkın bir süredir katılım bankacılığı sektöründe faaliyet gösteren Albaraka Türk’ün, yayıncılık alanındaki faaliyetlerini çatısı altında topladığı “Albaraka Yayınları”, bu yıl 38. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı’nda ilk kez okurlarla bir araya gelecek.
Albaraka Yayınları, TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde bugün başlayıp 10 Kasım'a kadar sürecek 38. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı’nda Salon 12, 12210B’de ziyaretçilerini ağırlayacak.
Albaraka Yayınevi, TÜYAP Kitap Fuarı’nda İktisat, Finans ve Yönetim alanlarında toplam 14 yeni kitap ile okurlarının karşısına çıkacak. Fuarda okurların beğenisine sunulacak kitaplar arasında, “İslam Kurumları Tarihi”, “İslami Finansın Küresel Önderleri”, “Yankılanan Liderlik”, “İslami Mikrofinans: Teori, Uygulama ve Model Önerileri”, “Para Üretimi”, “Finans ve İyi Toplum”, “Kitâbü’l-Harâç”, “Orta Çağ İslam Dünyasında Ortaklık ve Kâr”, “Makul Yöneticilik”, “Finansın Sosyal Etkisi ve Gücü”, “Kitâbü’l-Kesb: İslam İktisadında Helal Kazanç” ve “İş Yerinde Merhamet” gibi eserler yer alıyor.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Albaraka Kültür Sanat ve Yayıncılık AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Altundağ, bu yıl ilk kez Albaraka Yayınları’ndan çıkan önemli eserleri okurlarla buluşturuyor olmaktan dolayı son derece mutlu olduklarını ifade etti.
TÜYAP Kitap Fuarı’da katılımcı olarak yer almanın kendileri için çok anlamlı ve değerli olduğunu kaydeden Altundağ, “Albaraka Yayınevi olarak finans, iktisat ve yönetim alanlarında yepyeni bakış açıları kazandıracak olan 14 yeni kitabımızı okurla buluşturuyoruz. Bu yıl bizim için güzel bir deneyim olacak. Bundan sonra da inşallah yepyeni kitaplarımızla bu organizasyonda okurlarımızla buluşmaya devam edeceğiz.” değerlendirmesinde bulundu.
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