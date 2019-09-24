“Aldığımız mesafeyi kıymetli görüyoruz”
KIRŞEHİR (AA) – Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "Alacağımız mesafe var, aldığımız mesafeyi kıymetli görüyoruz. 27 yılda geldiğimiz noktayı hiç önemsiz görmüyoruz." dedi.
Sendikanın Kırşehir Şube Başkanlığının bir düğün salonunda düzenlediği İl Divan Toplantısında konuşan Yalçın, Kırşehir'in Ahiliğin başkenti olduğunu belirterek, sazın teline vursa da gönülden konuşanların, Neşet Ertaş, Muharrem Ertaş gibi üstatların, Yunus Emre'nin şehrinde olmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.
Memur-Sen'in hiç kimseyi ayrıştırmadan, ötekileştirmeden bütünleştirmeye çalışarak kuşatan ve kucaklayan bir hukukla yolculuğunu sürdürdüğünü vurgulayan Yalçın, "Çalışanları merkeze aldığı sendikal kulvarda özelde birliğimiz için, genelde ülkemiz, evrensel anlamda yerküremiz sevdasıyla yolculuğunu sürdürüyor. Başladığımız noktadan geldiğimiz noktaya kadar milletle hiç kavga etmedik, hiç kavgamız olmadı. Millet iradesine ilişkin hiçbir zaman hasmane tutum beslemedik, bağcı dövmek gibi bir derdimiz hiçbir zaman olmadı." diye konuştu.
Kamu çalışanları için yeni bir toplu sözleşmeden çıktıklarına işaret eden Yalçın, kamu görevlileri sendikacılığının alması gereken mesafe, yasasında düzeltilmesi gereken ibareler olduğunu söyledi.
Girdikleri toplu sözleşmelerde hep kamu çalışanlarının haklarını savunduklarını vurgulayan Yalçın, şöyle devam etti:
"Bizim toplu sözleşme mevzuatımızın mutlaka işçi sendikacılığındaki gibi tahkim edilmesine, düzeltilmesine ve etkisiz boşluklar üreten kısımlarının tamir edilmesine ihtiyacı var. Bu toplu sözleşmelerde 258 kazanımın altına, toplu sözleşme marifetiyle imza atmış bir teşkilat olarak aldığımız mesafeyi önemsiyoruz. Ama, alacağımız mesafenin son derece önemli olduğunu, kamu görevlileri sendikacılığı açısından ifade etmek isterim."
Kılık kıyafet Yönetmeliği ve başlattıkları sivil itaatsizlik eylemine de değinen Yalçın, şunları kaydetti:
"1982 Kenan Evren dayatmasının Kılık Kıyafet Yönetmeliğinin kalkışı sizin 12 milyon 300 bin imzayı bir araya getirerek, bir kamyon imzayı hükümetin önüne dökerek, daha sonra sivil itaatsizlik kararı alarak, bedelini ödeyerek 2013'de attırdığınız adım Türkiye'de kamusal alan yalanının tarih olmasını, bu teşkilatın tarihe geçmesini sağladı. O gün bugündür eylemimiz devam ediyor. 6 yıl oldu. Sivil itaatsizliğimiz devam ediyor. 82 model Kenan Evran yönetmeliği ile idare edilmek istemiyoruz."
Toplu sözleşmelerde çok fazla kazanımlar elde edildiğini dile getiren Yalçın, "Alacağımız mesafe var, aldığımız mesafeyi kıymetli görüyoruz. 27 yılda geldiğimiz noktayı hiç önemsiz görmüyoruz. Toplu Sözleşme hakkı başlı başına bir bir devrim. Ama, grev hakkı, siyaset hakkı konusu son derece önemli kamu görevlileri açısından. Bir işçinin siyaset yapma hakkı var ama bir mühendisin, öğretmenin, hekimin, memursa siyaset yapma hakkı yok. Böyle bir şey olabilir mi. Bir akademisyenin siyaset yapma hakkı var, senin yok." ifadelerini kullandı.
Toplantıya, AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli, Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, Memur-Sen Kırşehir Şube Başkanı Mehmet Fatih Yavuz ve çok sayıda sendika üyesi katıldı.
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