Aliağa’da onlarca motosiklete denetim yapıldı
İçişleri Bakanlığının talimatıyla harekete geçen, 81 ildeki emniyet müdürlükleri ve jandarma komutanlıkları, motosiklet sürücülerine yönelik dilekçe yaptı. Aliağa ilçesinde de yapılan tatbik zarfında polisler, motosikletlerde geniş çaplı yoklama yaptı. Denetimlerde, motosikletlerin şase numaraları inceledi; kask, egsoz, uygun olmayan plaka kullanımı, sürücü ehliyeti ve ruhsatlarda kontrol edildi. Ekipler, evraklara yetkisiz olan çok sayıda sürücüye ise evraklarının eksik olması sebebiyle cinayet kesti.
Nimet Ergün
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