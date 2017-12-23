Alkollü şahıslar yüzünden bıçakladı
Olay, merkez Selçuklu ilçesi Feritpaşa Mahallesi Gürağaç Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, alkollü olarak gezen Hüseyin K.(23) Rasim A.(25) ve isminin Nuh olduğu öğrenilen şahıslar hakkında vatandaşlar tarafından çevreye rahatsızlık verdiği gerekçesiyle ihbarda bulunuldu. Ellerinde bıçakla sokakta dolaşan şüpheliler ile Oğuzhan B.(19) arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın büyümesi üzerine Oğuzhan B. yüzünden bıçaklanırken şüpheliler kaçarak uzaklaştı. İhbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipler sevk edildi. Yüzünden yaralanan Oğuzhan B. ambulansa alınarak Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Görüntü almak isteyen gazetecilere saldırdı
Olayın ardından polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Polis ekipleri kısa sürede olaya karışan Hüseyin K. ve Rasim A.’yı yakalayarak gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirilen şüphelilerden Hüseyin K. görüntü almak isteyen gazetecilere tekme atarak saldırdı. Sağlık kontrolüne getirilen şüphelilerden Hüseyin K.’nın 117 promil, Rasim A.’nın ise 83 promil alkollü olduğu öğrenildi. Öte yandan şüphelilerin ağladıkları görüldü.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Alkollü şahıslar yüzünden bıçakladı
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