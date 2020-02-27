Allianz Motto Müzik yeni sezona hazır
İSTANBUL (AA) – YouTube kanalı Allianz Motto Müzik yeni sezona, Gaye Su Akyol ve Melikşah Altuntaş ikilisinin yanı sıra Sevim Gözay ve Kaan Bağcı’nın hazırladığı yepyeni programlarıyla "merhaba" diyor.
Allianz açıklamasına göre, Türkiye’nin ilk kurumsal YouTuber’ı Allianz Motto Müzik, müzik, muhabbet ve eğlence dolu içerikler sunmaya devam ediyor.
Yeni sezonda Gaye Su Akyol ve Melikşah Altuntaş ile "Yılanlar Yarışıyor", Sevim Gözay ile "Merak Ediyorum" ve Kaan Bağcı ile "Hayal Et" programlarını hayata geçiren Allianz Motto Müzik, 5. yılında takipçilerine dolu dolu eğlence vadediyor.
Gaye Su Akyol ile Melikşah Altuntaş yeni sezonda "Yılanlar Yarışıyor" isimli seyircili çekilecek bir yarışma programıyla sevenleriyle buluşuyor.
Program kapsamında birer arkadaşları ile takım olan ikili; müzik, sinema ve popüler kültür konularını içeren 3 fanustan rastgele çekecekleri konular üzerine eğlenceli bir münazara gerçekleştiriyorlar.
Ayda bir yayımlanan Yılanlar Yarışıyor’un Kadıköy Bina’da gerçekleşen çekimlerine takipçiler ve izleyiciler de dahil ediliyor. İzleyici oyları ile kazananın belirlendiği yarışma, interaktif bir saha aktivitesi olarak Allianz Motto Müzik’e renk katıyor.
– Müzik ve eğlence ile dolu bir sezon
Deneyimli gazeteci Sevim Gözay ile "Merak Ediyorum" da yeni sezonda Allianz Motto Müzik’te yayın hayatına başlayan programlardan biri. Sevim Gözay, her bölümde "Susması istenen kişiye neden "caz yapma' denir?", "Rap, arabeskin yerini mi aldı?" gibi farklı ve gündeme dair bir sorunun cevabını arıyor.
Ayda bir yayımlanan programda soruların yanıtları kliplerden, ünlülerle yapılan röportajlardan, sokaktaki insanların görüşlerinden ortaya çıkan ilginç bilgilerle harmanlanarak keşfediliyor.
Açıklamada verilen bilgilere göre, Allianz Motto Müzik’in bir diğer yeni programı ise ünlü illüstratör Kaan Bağcı ile "Hayal Et".
Tasarımları ve tasarımlarını oluştururken çektiği mini videoları ile sosyal medyada kitleler ile buluşan Kaan Bağcı, ayda bir yayımlanan programda hayal ettiklerini illustrasyona döküyor. Kaan Bağcı müziğin ve şarkı sözlerinin kendi dünyasındaki algısını çizimlerine yansıtırken izleyiciler kendini müziğin akışına ve Kaan Bağcı’nın hayal dünyasına bırakıyor.
– Sevilen programlar yeni sezonda da izleyicileriyle buluşmaya devam ediyor
Allianz Motto Müzik’te beş yıldır "Noktalı Virgül" isimli programın sahibi Yekta Kopan da yeni sezonda programa eklenen "Ters Köşe" ile izleyicileriyle buluşmaya devam ediyor.
"The Producer" isimli programla geçtiğimiz sezon Allianz Motto Müzik’e katılan Can Şengün, yeni sezonda da müzik endüstrisinin perde arkasını aralıyor. Şenay Akkurt ile "Hayat Bana Güzel", Nurkan Renda ile "Gitar Öğreniyorum" ve Zeynep Toker ile "Bi Bakıp Çıkıcam" programları da yeni sezonda yepyeni içeriklerle yayın hayatına devam ediyor.
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