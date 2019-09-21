Allianz Türkiye çalışanlarıyla İstanbul ve İzmir’de çöp topladı
İSTANBUL (AA) – Allianz Türkiye Dünya Temizlik Günü’nde çalışanlarıyla birlikte İstanbul ve İzmir’de çevreye atılan çöpleri topladı.
Şirketten yapılan açıklamaya göre, Allianz Türkiye, çevre kirliliğine karşı dünyanın en büyük sivil toplum hareketi olan 21 Eylül Dünya Temizlik Günü’nde “Ben de varım” dedi. Dünya Temizlik Günü kapsamında bir temizlik hareketi başlatan Allianz Türkiye, genel merkezinin bulunduğu İstanbul ve operasyon merkezinin bulunduğu İzmir’de çevreye atılan çöpleri topladı.
21 Eylül Cumartesi günü 10.00 ile 13.00 saatleri arasında gerçekleştirilen çalışmalara Allianz Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Arif Aytekin öncülüğünde katılan çalışanlar ve aileleri toplam 245 kilogram çöp topladı. Allianz Grubu, Dünya Temizlik Günü kapsamında Allianz Türkiye’nin de içinde bulunduğu 35 ülkeden Allianz şirketlerinin katılımıyla milyonlarca gönüllü ile birlikte aynı anda dünyayı temizledi.
– 2018 yılında 41 bin 623 kişinin katılımı ile Türkiye rekoru kırıldı
Dünya genelinde “Let’s Do It! Foundation” tarafından organize edilen Dünya Temizlik Günü, Türkiye’de Sivil Yaşam Derneği koordinatörlüğünde gerçekleştiriliyor. Doğaya atılmış çöpleri temizlemek ve çevre kirliliği hakkında farkındalık yaratmak amacıyla her yıl düzenlenen çevre temizliği etkinliği kapsamında Türkiye’deki ilk kampanya 2012 yılında Üsküdar ve Adalar (İstanbul), Burdur, Mudurnu (Bolu) ve Amasya olmak üzere beş noktada düzenlendi.
Temizlik çalışmalarına yaklaşık bin 300 kişi katıldı. 1 tonu geri dönüştürülebilir olmak üzere 13 ton atık toplandı. 2018 yılında ise Türkiye rekoru kırıldı. 58 şehirde 41 bin 623 kişinin katıldığı temizlik hareketi ile 127 ton katı atık doğadan ayrıştırıldı.
– “Let' s do it!” hareketine bugüne kadar toplam 9 milyon gönüllü katıldı
"Let's do it! (Haydi Yapalım)" fikri 2008 yılında küçük bir Baltık ülkesi olan Estonya’da filizlendi. 3 Mart tarihinde 50 bin kişi bir araya gelerek ülkenin her yerindeki 10 bin ton çöplüğü 5 saat içinde temizledi.
Eylemin görüntüleri bir anda yayıldı ve temizlik modeli 15 ülke tarafından tekrar edildi. Toplam katılımcı sayısı 2,5 milyonu buldu. “Haydi Yapalım” modeli 2012 yılı boyunca Dünya Temizliği (World Cleanup) kampanyasıyla aralarında Türkiye’nin de bulunduğu çok sayıda ülkede uygulandı. Bugüne kadar toplam 100 ülkede 115 temizlik etkinliği düzenlendi ve toplam 9 milyon gönüllü etkinliklerde yer aldı.
-
Allianz Türkiye çalışanlarıyla İstanbul ve İzmir’de çöp topladı
-
“Şehit Onur Yaman Çeşmesi” törenle açıldı
-
Kırıkkale'de iki otomobil çarpıştı: 7 yaralı
-
Firari hükümlü yakalandı
-
Türkiye Drift Şampiyonası
-
İttifak Holding Konyaspor ara vermedi
YORUM BIRAK
YORUMLAR
EN ÇOK OKUNANLAR
-
01
ÇUMRA’DAN KONYA’YA KÜLTÜR GEZİSİÇumra Belediyesi’nin 2014 yılında başlattığı “40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileri” devam ediyor. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz, gençlere yönelik projeleri olduğunu anlattı. Oğuz, “Bu projelerimizden biri de lise düzeyi ve 12. lifeproof iphone 7 phone cases sınıf öğrencilerini öncelikli olarak kapsayan 40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileriydi. iphone 7 […]
-
02
Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken:KONYA (AA) – Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, organ bağışının yetersiz olması nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ögütken, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Torku) çalışanlarının organ bağışına vermiş olduğu katkı dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde, Türkiye’de organ nakli çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla 2000’li yılların başlarında bakanlığın koordinasyonu ve […]
-
03
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba:“YEMEDİĞİM BİR ETİ BAŞKASINA YEDİRMEM”Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. “Bizim […]
-
04
Spor Toto Süper LigSpor Toto Süper Lig’in 22.
-
05
Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeliİç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en kısa yol konumundaki Konya-Antalya yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ulaşım güçlükle sağlanabildi.