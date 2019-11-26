Almanca öğretmeni kalbine yenik düştü
KONYA (AA) – Beyşehir ilçesindeki Fen Lisesi'nde görev yapan Almanca Öğretmeni Emin Alkan geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
Beyşehir Fetullah Bayır Fen Lisesi’nde Almanca öğretmeni olarak görev yapan 51 yaşındaki Emin Alkan, yaşadığı evinde dün gece kalp krizi geçirdi.
Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Alkan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Alkan'ın ani ölümü ilçedeki eğitim camiası ve öğrencilerini derinden üzdü.
Emin Alkan için ilçedeki tarihi Eşrefoğlu Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır, İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Konuk, eğitim camiası mensupları, kurum müdürleri ve vatandaşlar ve öğrencileri katıldı.
Alkan'ın cenazesi daha sonra toprağa verilmek üzere memleketi Denizli'ye gönderildi.
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