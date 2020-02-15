Altındağ Belediye Başkanı Balcı'dan “can dostlar” için çağrı

ANKARA (AA) – Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, belediye tarafından barınaktaki hayvanlara sahip çıkılmasını teşvik etmek amacıyla başlatılan "Her Okula Bir Köpek" kampanyasına ilişkin, "Bu projenin okullarla sınırlı kalmamasını istiyorum. Muhtarlarımız, kurumlar, STK'lar bir can dost sahiplenebilir." çağrısında bulundu.

Altındağ Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ilçedeki öğrencilere hayvan sevgisi aşılamak ve barınaktaki hayvanlara sahip çıkılmasını teşvik etmek amacıyla başlatılan "Her Okula Bir Köpek" kampanyası, yüzleri güldürdü.

Başlatılan proje kapsamında Golden Retriever cinsi bir köpek, yeni evine kavuştu. Örnek Mahallesi'nde bulunan Muammer Şahin Ortaokulu tarafından sahiplenilen köpek, çocukların büyük ilgisini çekti. Okulun öğrencileri tarafından sevgiyle kucaklanan köpeğe, "Max" ismi verildi.

Okul Müdürü Cengizhan Yaşa tarafından teslim alınan köpek, öğrenciler tarafından sevgi çemberine alındı. Çocukların yoğun ilgisine karşılıksız kalmayan Max, yeni evine kısa sürede uyum sağladı.

Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı da Max'ı yeni evinde ziyaret etti.

Balcı, "Max kısa bir süre önce evi olmayan, sahipsiz bir köpekti. Altındağ Belediyesi hayvan barınağında bulunuyordu. Projemiz kapsamında, Muammer Şahin Ortaokulumuz tarafından sahiplenildi. İsmini buradaki çocuklarımız koydu. Max'ın şimdi mutlu bir yuvası var. Çocuklarla çok iyi anlaşıyor. Ben bu projenin okullarla sınırlı kalmamasını istiyorum. Muhtarlarımız, kurumlar, STK'lar bir can dost sahiplenebilir. Buradan herkese bu konuda çağrıda bulunuyorum." ifadelerini kullandı.

– "Max artık çok mutlu"

Altındağ Belediyesine ve Balcı'ya desteklerinden dolayı teşekkür eden okul müdürü Cengizhan Yaşa ise şunları kaydetti:

"Başkanımız çok destek oldu. Bir görüşmemizde kendisine bir köpek sahiplenmek istediğimizi söylemiştik. Sağ olsun, hemen ilgilendi. Kısa sürede can dostumuzu sahiplendik. Geçmişte zor şartlarda yaşamış, biraz üzülmüş bir köpekti. Ama biz onu öyle sevdik, öylesine sevgiyle sarıldık ki, Max artık çok mutlu… Çocuklarımız onunla yakından ilgileniyor. Tedirgin olan, yaklaşamayan çocuklarımız vardı. Max onlara da kendini sevdirdi. Çocuklarımız da, can dostumuz da çok memnun… Çok teşekkür ederiz."