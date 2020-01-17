Altındağ Belediyesi çocuklara çevre bilinci eğitimi verdi
ANKARA (AA) – Altındağ Belediyesince, yaklaşık 400 çocuğa, çevre temizliği ve geri dönüşüm konularında eğitim verildi.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerince Sezai Karakoç, Ulubey Ertuğrul Gazi, Gülpınar ve Karapürçek Piri Reis gençlik merkezlerinde çevre bilinci konusunda eğitimler düzenliyor.
Yaklaşık 400 çocuğun katıldığı seminerlerde çevreye bilinçsizce bırakılan atık pil, elektronik ürün ve yağların doğaya verdiği zarar anlatıldı.
Çevreyi kirleten bu atıkların geri dönüştürebileceği bilgisi verilen çocuklara, bilinçli davranmanın önemi hatırlatıldı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, Sıfır Atık Projesi kapsamında atıkların geri dönüştürülerek çevrenin korunması için çalıştıklarını vurguladı.
Altındağ'da bulunan okul, gençlik merkezi, kadın eğitim merkezi ve kreşlerde çevre temizliği seminerleri düzenlediklerini aktaran Balcı, temiz çevre ve temiz bir gelecek için çocuklara doğayı koruma bilincini aşılamaya devam edeceklerini ifade etti.
-
Beyşehir'de sokak hayvanları için beslenme alanlarına yiyecek bırakıldı
-
Altındağ Belediyesi çocuklara çevre bilinci eğitimi verdi
-
Kayseri'de bin 62 litre sahte içki ele geçirildi
-
Kayseri'deki suç örgütü operasyonunda yakalanan 12 şüpheli adliyeye sevk edildi
-
Konya'da 19 düzensiz göçmen yakalandı
-
Konya'da tarihi eser operasyonunda 20 parça eser ele geçirildi
YORUM BIRAK
YORUMLAR
EN ÇOK OKUNANLAR
-
01
ÇUMRA’DAN KONYA’YA KÜLTÜR GEZİSİÇumra Belediyesi’nin 2014 yılında başlattığı “40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileri” devam ediyor. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz, gençlere yönelik projeleri olduğunu anlattı. Oğuz, “Bu projelerimizden biri de lise düzeyi ve 12. lifeproof iphone 7 phone cases sınıf öğrencilerini öncelikli olarak kapsayan 40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileriydi. iphone 7 […]
-
02
Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken:KONYA (AA) – Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, organ bağışının yetersiz olması nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ögütken, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Torku) çalışanlarının organ bağışına vermiş olduğu katkı dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde, Türkiye’de organ nakli çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla 2000’li yılların başlarında bakanlığın koordinasyonu ve […]
-
03
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba:“YEMEDİĞİM BİR ETİ BAŞKASINA YEDİRMEM”Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. “Bizim […]
-
04
Spor Toto Süper LigSpor Toto Süper Lig’in 22.
-
05
Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeliİç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en kısa yol konumundaki Konya-Antalya yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ulaşım güçlükle sağlanabildi.