Altındağ'da 5 mahalleye park yapılacak
ANKARA (AA) – Altındağ Belediyesince 5 ayrı mahallede park yapılacak.
Altındağ Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, köy statüsünden mahalleye dönüşen Peçenek, Tatlar, Kavaklı ve Aydıncık’ta park yapımı için çalışmalara başlandı. Gicik'e yapılacak park için yer tespit çalışmaları devam ediyor.
Vatandaşların kamelya ve banklarda vakit geçirebileceği parklarda çocuklara yönelik oyun grupları ve yeşil alanlar yer alacak.
Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, göreve geldikleri günden itibaren ilçenin her noktasına eşit hizmet götürmek için çalıştıklarını belirtti. Balcı, "Çocuklarımızı ve vatandaşlarımızı yeşille buluşturmak için köylerimizde 4 parkımızın inşaatına başladık. Yapılacak bir park içinse yer tespit çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Şimdiden yapacağımız parklar hemşehrilerimize hayırlı olsun. Altındağlı hemşehrilerimize verdiğimiz sözleri yerine getirmek için gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.
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Altındağ'da 5 mahalleye park yapılacak
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