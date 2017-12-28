Amasya yerli otomobil üretim alanına talip

Valilik binasında düzenlediği basın toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde yerli otomobil markası çıkarma konusunda ciddi bir atılım yapıldığını ve iş adamlarının bir araya gelerek somut çalışma başlattıklarını hatırlatan Vali Varol, “Merzifon Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) uzun süredir üzerinde çalışılan genişleme çalışmaları tamamlanmak üzere. Merzifon OSB, onaylanmış, tapusu alınmış 400 dönüm büyüklüğündeki sanayi parselini ücretsiz tahsis etme garantisiyle yerli ve milli otomobil üretimi için her türlü katkıyı sağlamaya hazırdır” dedi.

Tahsis edilecek 400 dönüme ek olarak gelişecek otomotiv yan sanayi içinde bin 500 dönüm alanın yer seçiminin yapıldığını anlatan Varol, “Merzifon OSB, yerli ve milli otomobil üretiminin gerektirdiği tüm altyapı olanaklarını eksiksiz sunmaktadır. Ayrıca güncel mevzuata uygun arıtma altyapısına sahiptir. Merzifon OSB, kombine ulaşımın tüm olanaklarından da yararlanmaktadır. Ham madde kaynakları ve pazarlama ağlarının merkezinde stratejik bir konumda yer almaktadır. Demiryoluna uzaklığı 14 kilometredir. Avrupa-Ortadoğu-Kafkas ülkelerinde yaşayan 600 milyon kişiyi bağlayan uluslararası karayolu ağının kavşak noktasında bulunmaktadır. Amasya, Orta Karadeniz Bölgesi, zengin kültürel mirası, doğal güzellikleri, yaşanabilir ve yaşam kalitesi yüksek huzurlu şehirleriyle ülkemizin tercih edilen yerleri arasındadır. Sayın Cumhurbaşkanım. Şehzadeleri yetiştiren, Milli Mücadele’yi başlatan topraklar, yerli ve milli otomobil üretiminde de üzerine düşen görev ve sorumluluğu yerine getirmeye hazırdır” diye konuştu.

Toplantıya, Amasya Belediye Başkanı Cafer Özdemir, Merzifon Kaymakamı Gürkan Demirkale, Merzifon Belediye Başkanı Alp Kargı, Amasya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Murat Kırlangıç, Merzifon Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Dursun Dağdelen ile diğer yetkililer katıldı.

Murat Çelik

