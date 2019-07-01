Amatör olta tutkunları, Beyşehir Gölü'nde buluştu
KONYA (AA) – Beyşehir Gölü kıyıları, düzenlenen “sudak balığı yakalama yarışması” kapsamında Türkiye’nin dört bir yanından ilçeye gelen amatör sportif olta tutkunlarını buluşturdu.
Beyşehir Gölü’nün Gölyaka Mahallesi, Pereme mevkisindeki kıyıda "Sudak Balığı" yakalama yarışması düzenlendi.
Beyşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde AVRASYA Amatör ve Sportif Olta Balıkçılığı Federasyonu ile Konya Amatör Olta Balıkçıları, Kara Avcıları ve Doğal Hayatı Koruma Derneği (KAOBDER) tarafından düzenlenen Tarım ve Orman Bakanlığı ile Beyşehir Su Ürünleri Kooperatifi’nin de destek verdiği etkinlik kapsamında göl kıyısında bir araya gelen amatör avcılar, en büyük sudak balığını yakalayabilmek için tatlı sulara oltalarını bıraktı.
Bazı olta tutkunları ise kıyının hemen karşısında bulunan İğdeli Ada sahillerinde suya olta attı.
Karşı kıyıdan adaya olta tutkunlarının geçişi bölgedeki motorlu balıkçı tekneleri sayesinde gerçekleştirildi. Olta tutkunları iki gün süren etkinlik kapsamında yarışmadan önce tanıtım amaçlı olarak Beyşehir Gölü’nde düzenlenen tekne turuna katıldı, yörenin tarihi mekanlarını ziyaret etti, gece de kıyıda çadırlarda kamp kurdu. Düzenlenen kamp ateşi etkinliğine katıldı.
Yarışmanın tamamlanmasının ardından ise dereceye giren isimlere düzenlenen törende ödül ve hediyeleri verildi.
Yarışmaya katılan olta tutkunları, içerisinde çok sayıda ada bulunan Türkiye'nin en büyük tatlı su gölü kıyılarında bir araya gelip olta atmaktan duydukları mutluluğu ve heyecanı dile getirdiler.
Etkinliğe, Beyşehir Belediye Başkan Yardımcısı Zeki Ağmaz, AVRASYA Federasyonu Başkanı İlhan Bal, Başkan Yardımcıları Ali Kömbe, Tayyar Çelik, Abdullah Aslan, Federasyon Genel Sekreteri Necdet Kara, KAOBDER Başkanı Osman Uyar, Beyşehir Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Hasan Kurt, Gölyaka Mahallesi Muhtarı Ömer Kurnaz,Huğlu Mahallesi Muhtarı Mehmet Harman, Huğlu Av Tüfekleri Kooperatifi Başkanı Naci Tanık, amatör olta avcıları, vatandaşlar katıldı.
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