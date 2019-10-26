“Amazonlar” kadına yönelik şiddete tepki için kürek çekti
ESKİŞEHİR (AA) – Eskişehir'de diş hekiminden akademisyene, ev hanımından öğretmene pek çok iş kolunda faaliyet gösteren 16 kadın, hemcinslerine yönelik şiddete dikkati çekmek amacıyla "Amazonlar" adıyla kadın dragon takımı oluşturdu.
Evlerinde diktikleri kostümleri giyip, kendi yaptıkları makyajlarla "Dragon Yarışları Cumhuriyet Kupası" elemelerinin yapıldığı Sarısungur Göleti'ne gelen 16 kadın, "Amazonlar" adını verdikleri takımlarıyla müsabakalarda boy gösterdi. "Amazonlar Kadın Dragon Kürek Takımı", hemcinslerine yönelik şiddete karşı dayanışma içinde olduklarını göstermek için kürek çekti.
Grup üyelerinden Özlem Kanat Örneksoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sadece kadınlardan oluşan bir grup kurduklarını belirterek "Kadınız, ayrımsız, buradayız" sloganıyla kadının hayatın her yerinde varolmasının gerektiğini göstermeye çalıştıklarını söyledi.
Kadınların hayatın her yerinde adeta savaştığını anlatmak için grubun adını "Amazonlar" koyduklarını anlatan Örneksoy, şöyle konuştu:
"Kadınların hareket geçmesi gerekiyor. Takımımız 16 kadından oluşuyor. Toplumun her kesiminden farklı iş sektörlerinden kadınları bünyemizde barındırıyoruz. Kadın yönelik şiddete karşıyız. Bunun için dayanışma içindeyiz. Kazanmamız hiç önemli değil. Kadın dayanışmasına dikkati çekmek için kürek çekmeye geldik. Makyajımızı, aksesuarlarımızı ve kostümlerimizi kendimiz yaptık. Gelecekte sadece kadınlardan oluşan pek çok dragon takımı görmek istiyoruz."
Takım kaptanı Nazlı Ardiç ise bütün kadınları temsilen her meslek grubundan oluşan bir ekip kurduklarına değinerek yarışmadan derece almayı amaçladıklarını bildirdi.
"Amazonlar Kadın Dragon Kürek Takımı", yarın Porsuk Çayı'nda gerçekleştirilecek "Dragon Yarışları Cumhuriyet Kupası"nda da yarışacak.
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“Amazonlar” kadına yönelik şiddete tepki için kürek çekti
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