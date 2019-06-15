Ampute Milli Futbol Takımı'na ev hediye edildi

ANKARA (AA) – Ampute Milli Futbol Takımı'na inşaat firması Ünsal Group tarafından ev hediye edildi.

Şirketin yeni projesinin satış ofisindeki teslim törenine Ampute Milli Futbol Takımı futbolcuları Osman Çakmak, Barış Telli, Fatih Şentürk, Mert Yılmaz, Feyyaz Gözaçık, Kemal Güleş, Savaş Kaya, Rahmi Özcan, Ömer Güleryüz ve Şeyhmus Erdinç'in yanı sıra şirketin yönetim kurulu başkanı Orhan Ünsal katıldı.

Törende konuşan yönetim kurulu başkanı Ünsal, "Ülkemize büyük sevinç yaşatan milli takımımıza katkıda bulunmak istedik. Onların başarısının yanında bizim yaptığımız tabii ki bir şey değil. Uluslararası arenada Türk bayrağını dalgalandırdıkları için onlarla gurur duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Ampute Milli Futbol Takımı'nın kaptanı Osman Çakmak ise "Ünsal Group'a teşekkür ediyoruz. Kendileri bizim başarımızı ödüllendirmek istedi ve bize 1 adet ev hediye etti. Bize desteklerini esirgemeyenlere teşekkürlerimizi sunuyoruz." diye konuştu.

Firma tarafından milli takıma bir adet ev hediye edildi. İstanbul yolu üzerindeki projenin tamamlanmasının ardından belirlenen daire, millilere teslim edilecek.