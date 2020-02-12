Anadolu Isuzu'ya üst düzey atama

İSTANBUL (AA) – Otomotiv sektöründe uzun yıllar farklı yöneticilik pozisyonlarında görev alan Ali Salihi, Anadolu Isuzu Pazarlama ve İş Geliştirme Direktörü olarak atandı.

Anadolu Isuzu açıklamasına göre, Salihi 3 Şubat 2020 itibariyle şirketin yurt içi ve yurt dışı, pazarlama, iş geliştirme, kurumsal iletişim, Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM), bayi geliştirme ve ürün yönetimi faaliyetlerinden sorumlu olarak yeni görevine başladı.



Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji bölümünden lisans ve Bahçeşehir Üniversitesi’nden MBA yüksek lisans derecesine sahip olan Ali Salihi, Şubat 2005-Mayıs 2007 tarihleri arasında Volkswagen Ticari Araç’ta Pazarlama İletişim Uzmanı, Haziran 2007-Ekim 2009 arasında ise Pazarlama İletişim Yöneticisi olarak görev yaptı.



Daha sonra Doğuş Otomotiv bünyesinde Audi markasına geçiş yapan Salihi, Kasım 2009-Aralık 2011 tarihleri arasında pazarlama, Ocak 2012-Eylül 2015 arasında ise ürün ve fiyatlandırma ekibinin yönetimini üstlendi. Ekim 2015-Kasım 2018 tarihleri arasında Renault MAİS bünyesinde Renault Binek ve Ticari Araçlardan Sorumlu Pazarlama Müdürü olarak çalışan Salihi, Kasım 2018'den itibaren BASF Türk’te 5 ülkeden sorumlu Pazarlama Müdürü olarak görev yaptı.