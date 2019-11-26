Anadolu Üniversitesi Türkiye'nin yurt dışında tanıtımına destek verecek

ESKİŞEHİR (AA) – Dünya çapında Türkiye'nin tanıtımına yönelik önemli çalışmalara imza atan Turizm ve Tanıtma Platformu (TUTAP) ile Anadolu Üniversitesi (AÜ) arasında eğitim ve iş birliği protokolü imzalandı.

Rektörlükten yapılan yazılı açıklamaya göre, Senato Salonu'ndaki protokol imza törenine AÜ Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı ile TUTAP Genel Başkanı Fikret Yılmaz ve Genel Başkan Yardımcısı İmbat Muğlu katıldı.

Rektör Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, imza töreninde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin tanıtımında önemli çalışmalara imza atan Turizm ve Tanıtma Platformu ile iş birliği içinden olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

TUTAP ile AÜ bünyesinde yapılan çalışmaları birlikte yürüyeceklerine değinen Prof. Dr. Çomaklı, "Ülkemizin tanıtımına yönelik her türlü işbirliğine hazırız." ifadelerini kullandı.

TUTAP Genel Başkanı Fikret Yılmaz ise Anadolu Üniversitesi gibi köklü bir kurumla birlikte çalışmanın önemine değinerek, hem eğitim hem de uygulamada kendilerine destek sağlayacak Anadolu Üniversitesi yönetimine teşekkür etti.

İki kurum arasında imzalanan iş birliği kapsamına Anadolu Üniversitesi, TUTAP'ın Türkiye'nin tanıtım faaliyetlerine destek olacak. Ayrıca TUTAP, Anadolu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji ve Sanat Tarihi bölümleriyle birlikte çalışacak. Anadolu Üniversitesi ile TUTAP arkeolojik kazılarında da birlikte çalışmalar gerçekleştirilecek.