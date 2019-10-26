Anadolu Üniversitesi Uluslararası Tiyatro Festivali
ESKİŞEHİR (AA) – Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı tarafından bilimsel araştırma projesi kapsamında düzenlenen Uluslararası Tiyatro Festivali'nde, Moliere'in "Tartuffe" adlı tiyatro oyunu sahnelendi.
Rusya'dan Taganka Tiyatrosu, barındırdığı evrensel temalar ve karakterler nedeniyle "nadir bir eser" olarak anılan Moliere'in "Tartuffe" adlı tiyatro oyununu, Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi Kırmızı Salon'da seyirciyle buluşturdu.
Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı'nın da izleyiciler arasında yer aldığı oyunu, çok sayıda tiyatrosever takip etti.
Yönetmenliğini Yuri Lyubimov'un üstlendiği oyunda Roman Staburov, Sergey Trifonov, Margarita Radzig, Anastasia Kolpikova, Larisa Maslova, Sergey Tsymbalenko, Philip Kotov, Polina Nechitailo, Julia Stozharova, Alla Smirdan, Zakharova, Nikita Luchikhin, Kirill Yanchevsky, Sergey Ushakov, Artyom Bolotovsky, Igor Larin, Anton Anurov sahnede yer aldı.
Festival sonunda elde edilecek bilimsel veriler ışığında, Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Sahne Sanatları Bölümü'nün eğitim programının geliştirilmesi ve Türk tiyatrosuna oyuncu eğitimi konusunda katkılar sağlanması amaçlanıyor.
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