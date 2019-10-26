Anadolu Üniversitesi Uluslararası Tiyatro Festivali
ESKİŞEHİR (AA) – Anadolu Üniversitesi (AÜ) Devlet Konservatuvarınca bilimsel araştırma projesi kapsamında düzenlenen Uluslararası Tiyatro Festivali'nde, "Türkiye'de Tiyatro Yapmak Salyangoz Satmak mı?" söyleşisi gerçekleştirildi.
Rektörlükten yapılan yazılı açıklamaya göre, Ergin Orbey Uygulama Sahnesi'ndeki söyleşiye, Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları Bölüm Başkanı Prof. Dr. Semih Çelenk, konuşmacı olarak katıldı.
Uluslararası Tiyatro Festivali gibi kaliteli bir festivalin içerisinde bulunmaktan çok mutlu olduğunu dile getiren Çelenk, festival programında titizlikle seçilmiş önemli oyunların, atölyelerin ve söyleşilerin olduğunu kaydetti.
Toplumun büyük kesiminin sanatla zayıf ilişkiler barındırdığını savunan Çelenk, şunları bildirdi:
"Sanki sanat özel bir kesim için yapılıyor. Sanki herkes bu durumdan memnunmuş gibi davranıyor. Sonuçta buradan bir yığın sorun doğuyor. Bu işin kitlesel olması artık demode görünüyor. Sanat, hatta özellikle tiyatro hayata ilişkin hikayelere anlatmak ile görevlendirilmiştir. Bu konuda ayna metaforu hep kullanılır. Tiyatro, hayatta olanı bir biçimle aktarmaktır. Genel anlamda çağımızın bir özelliği olarak bir yabancılaşma yaşıyoruz. Hikayenin seyirciyle kurduğu ilişki yerine oyunculuk giderek daha önemli hale gelmeye başlıyor. Bu, çağın bir ruhu haline gelmeye başladı. Yani tiyatroya bir hüner izlemek için gidiliyor."
-
Maçın ardından
-
“Milletin yüzünü Yeniden Refah ile güldüreceğiz”
-
Anadolu Üniversitesinden dijital oyun kitapçıkları
-
Anadolu Üniversitesi Uluslararası Tiyatro Festivali
-
Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi
-
KAEÜ'de “Osmanlı tarihi” söyleşisi
YORUM BIRAK
YORUMLAR
EN ÇOK OKUNANLAR
-
01
ÇUMRA’DAN KONYA’YA KÜLTÜR GEZİSİÇumra Belediyesi’nin 2014 yılında başlattığı “40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileri” devam ediyor. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz, gençlere yönelik projeleri olduğunu anlattı. Oğuz, “Bu projelerimizden biri de lise düzeyi ve 12. lifeproof iphone 7 phone cases sınıf öğrencilerini öncelikli olarak kapsayan 40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileriydi. iphone 7 […]
-
02
Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken:KONYA (AA) – Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, organ bağışının yetersiz olması nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ögütken, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Torku) çalışanlarının organ bağışına vermiş olduğu katkı dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde, Türkiye’de organ nakli çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla 2000’li yılların başlarında bakanlığın koordinasyonu ve […]
-
03
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba:“YEMEDİĞİM BİR ETİ BAŞKASINA YEDİRMEM”Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. “Bizim […]
-
04
Spor Toto Süper LigSpor Toto Süper Lig’in 22.
-
05
Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeliİç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en kısa yol konumundaki Konya-Antalya yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ulaşım güçlükle sağlanabildi.