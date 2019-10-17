Anadolu Üniversitesi Uluslararası Tiyatro Festivali
ESKİŞEHİR (AA) – Anadolu Üniversitesi (AÜ) Devlet Konservatuvarı tarafından hayata geçirilecek bilimsel araştırma projesi kapsamında organize edilen "Anadolu Üniversitesi Uluslararası Tiyatro Festivali" yarın başlayacak.
AÜ Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, AA muhabirine, Türkiye'deki tiyatro eğitimini güncellemeyi hedeflediklerini, bunun için AÜ Devlet Konservatuvarınca bilimsel araştırma projesi hazırlandığını söyledi.
Rektör Çomaklı, yaklaşık 8 aylık çalışmanın ardından tiyatro oyunları, atölyeler ve söyleşilerin olacağı Anadolu Üniversitesi Uluslararası Tiyatro Festivali'ni düzenlemeye karar verdiklerini anlatarak, şöyle devam etti:
"Proje çerçevesinde, 18 Ekim-9 Kasım tarihlerinde, hepsi kapalı gişe oynayan 10 tiyatro oyunu, önemli 10 atölye ve 10 söyleşi gerçekleştireceğiz. Tiyatro eğitimi konusunda ulusal ve uluslararası önemli isimler, Anadolu Üniversitesinde buluşacak. Çalışmanın önce öğrencilerimize, öğretim üyelerimize ve topluma yansımasını istiyoruz. Tiyatrocular, yaptığımız etkinliği bir devrim olarak nitelendiriyor. Alanın en iyilerini Eskişehir'e getireceğiz."
Prof. Dr. Çomaklı, festivalden çıkacak sonuçlara göre analizler yapılacağını aktardı.
Ülkede tiyatro eğitiminin yolunun çizileceğini vurgulayan Çomaklı, "Söz konusu sonuçları ve analizleri Yükseköğretim Kuruluna sunacağız. Tiyatro eğitimi veren kurumlara da sunacağız, onların katkılarını da bekleyeceğiz. Sözel ve sanatsal alandaki en büyük bilimsel araştırma projesini yapıyoruz. Anadolu Üniversitesi, tiyatro eğitimini yenileyecek." diye konuştu.
Türkiye, Almanya, Çekya, Rusya, İngiltere, ABD, Yunanistan, İtalya ve Hollanda'dan tiyatro eğitimcileri ve sanatçıların katılımıyla gerçekleştirilecek festivalde Şener Şen, Zerrin Tekindor, Erdal Beşikçioğlu, Şebnem Bozoklu, Ozan Güven, Mert Fırat, Onur Saylak, Tuba Ünsal gibi ünlü isimler yer alacak. Ayrıca, 3'ü yabancı 10 tiyatro oyununun yanı sıra atölye ve söyleşiler yapılacak.
Festivalde sahnelenecek oyunlar şöyle:
18 Ekim: Arzu Tramvayı
19 Ekim: Teatro Delusio
20 Ekim: Correction
25 Ekim: Tartuffle
30 Ekim: Cimri
1 Kasım: Bir Delinin Hatıra Defteri
5 Kasım: Don Kişot'um Ben
7 Kasım: Joseph K.
8 Kasım: Zengin Mutfağı
9 Kasım: Kürk Mantolu Madonna
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Anadolu Üniversitesi Uluslararası Tiyatro Festivali
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