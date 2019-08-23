Anadolu Üniversitesinin kadın hentbolcuları yeni sezona hazırlanıyor
ESKİŞEHİR (AA) – THF 1. Ligi'nde geçen yıl 3'üncü olan Anadolu Üniversitesi (AÜ) Kadın Hentbol Takımı, sezon hazırlıklarına başladı.
Sezonun ilk antrenmanına Sazova Vali Sami Sönmez Spor Kompleksi'nde çıkan takımın antrenörü Murat Kabadayı, gazetecilere yaptığı açıklamada, hedeflerinin her zaman üst sıralarda yer almak olduğunu belirtti.
Oyuncuların tamamının AÜ öğrencisi olduğunu belirten Kabadayı, "Geçtiğimiz sezon genç bir takımla mücadele ettik. Geçen yılki kadromuzu koruduk ve bu yıl da aynı takımla ligi en iyi yerde bitirmeyi hedefliyoruz. Sporcularımızla yeni sezon için bir araya geldik. Bu kapsamda da Sazova Vali Sami Sönmez Spor Kompleksi'nde yeni sezonun ilk antrenmanını gerçekleştirdik. Çalışmalarımız aralıksız devam edecek." ifadelerini kullandı.
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