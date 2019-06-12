Anaokulu öğrencilerden atık malzemelerle defile
SİVAS (AA) – Sivas'ın Suşehri ilçesinde anaokulu öğrencileri, "Sıfır Atık Projesi"ne dikkati çekmek amacıyla atık malzemelerden hazırladıkları kostümlerle defile yaptı.
İlçede bulunan Emine Birler Anaokulu öğrencilerinin yıl sonu etkinlikleri kapsamında, gazete, plastik tabak, pet şişe, çöp poşeti ve karton gibi malzemeler kullanılarak hazırlanan kostümler büyük beğeni topladı.
Okulun çok amaçlı salonunda gerçekleştirilen defilede, ailelerin ve öğretmenlerinin desteğiyle gazete, plastik tabak, pet şişe, karton, çöp poşeti, müzik kasetleri ve karton gibi değişik ürünlerden yapılan kostümlerle minik öğrenciler podyuma çıktı.
Anaokulunda bulunan yaklaşık 150 öğrencinin katılımıyla yapılan etkinlikte ayrıca öğrencilere temsili diploma verildi.
Okulun müdürü Mustafa Bıldırcın, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan hanımefendinin himayelerinde başlatılan sıfır atık projesine destek vermek amacıyla atık malzemelerden hazırlanan kıyafetlerle bugün yıl sonu etkinliğimiz kapsamında minik öğrencilerimizle defile gösterisi yaptık. Kostümler katılımcıların büyük ilgisini çekti." dedi.
Öğrencileri atık maddeler konusunda bilgilendirdiklerini ifade eden Bıldırcın, "Çocuklarımız defilede oldukça heyecanlı ve mutluydular. Çevreye duyarlı olmalıyız, kaynaklarımızı israf etmemeliyiz." diye konuştu.
Programa, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erkan Yıldız, okul müdürleri ve aileler katıldı.
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