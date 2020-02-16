Anaokulu öğrencileri akranları için “bir yumak mutluluk” örüyor
ANKARA (AA) – ÖMER OLCAY – Başkentte bir özel anaokulunda başlatılan "Bir yumak mutluluk" projesi kapsamında öğrenci, veli ve öğretmenler, Şanlıurfalı ihtiyaç sahibi öğrenciler için bere, eldiven ve atkı hazırlıyor.
Etimesgut ilçesindeki anaokulunun idarecileri, öğrencilere yardımlaşma alışkanlığı kazandırmak ve ihtiyaç sahibi çocuklara destek amacıyla proje başlattı.
Bazı velilerin ve öğretmenlerin patik, atkı, bere, boyunluk, yelek ve eldiven örerek destek verdiği proje kapsamında, anaokulu öğrencileri de tığ ve şiş kullanmadan öğrendikleri özel teknikle bere ve atkı yaparak, projeye destek veriyor.
Yaklaşık bir ayda hazırlanan onlarca el işi ürün, kısa süre içerisinde Şanlıurfa'ya gönderilecek.
– Öğrenci ve veli iş birliğiyle yardım faaliyeti
Güler Çocuk Akademi Eğitim Kurumları Kurucusu Ferhat Teberoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, projenin tamamlanmak üzere olduğunu, onlarca el işi ürünün Haliliye ilçesindeki Fevzi Çakmak Ortaokulu'nun öğrencilerine ulaştırılacağını söyledi.
Bazı velilerin ihtiyaç sahibi öğrenciler için mont, bot, içlik ve çorap satın alarak projeye destek verdiğini ifade eden Teberoğlu, şunları kaydetti:
"Çocuklarımız bu projeyle bir yandan 'yardımlaşma' kelimesinin anlamını ve önemini yaşayarak öğrenirken, diğer yandan kaynaşma eğitimini tamamlamış oluyor. Daha önce Elazığ'daki deprem bölgesine gönderilmek üzere Ankara'da toplanan yardımlara okul olarak destek verdik. Bu çalışmalar ailelerin de çocuklarıyla ortak bir aktivite yapmasına olanak sağlıyor."
– Tığ ve şiş kullanmıyorlar
Teberoğlu, projede yer almak isteyen öğrencilerine tığ ve şiş kullanmadan örgü öğrettiklerini dile getirerek, "Öğrencilerimiz minik elleriyle, kutu ile ipleri geçirerek örgü örüyor. Bazı öğrencilerimiz aileleriyle çıktıkları gezilerde, anne-babasına çeşitli ürünler aldırtarak yardımda bulunmaya teşvik ediyor. Ayrıca örgü ören çocuklarımızın el göz koordinasyonu ve motor kas gelişimini sağlamış oluyoruz." diye konuştu.
-
Banka kredisi çıkarma vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 2 şüpheli tutuklandı
-
Turistler karla kaplı Kapadokya'yı at sırtında ve arazi araçlarıyla keşfediyor
-
Anaokulu öğrencileri akranları için “bir yumak mutluluk” örüyor
-
Perde “ikinci bir şans” için açılacak
-
Milli radarda sona yaklaşıldı
-
Doğa fotoğrafçılarının tutkusu olan yılkı atlarını elleriyle besliyor
YORUM BIRAK
YORUMLAR
EN ÇOK OKUNANLAR
-
01
ÇUMRA’DAN KONYA’YA KÜLTÜR GEZİSİÇumra Belediyesi’nin 2014 yılında başlattığı “40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileri” devam ediyor. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz, gençlere yönelik projeleri olduğunu anlattı. Oğuz, “Bu projelerimizden biri de lise düzeyi ve 12. lifeproof iphone 7 phone cases sınıf öğrencilerini öncelikli olarak kapsayan 40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileriydi. iphone 7 […]
-
02
Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken:KONYA (AA) – Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, organ bağışının yetersiz olması nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ögütken, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Torku) çalışanlarının organ bağışına vermiş olduğu katkı dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde, Türkiye’de organ nakli çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla 2000’li yılların başlarında bakanlığın koordinasyonu ve […]
-
03
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba:“YEMEDİĞİM BİR ETİ BAŞKASINA YEDİRMEM”Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. “Bizim […]
-
04
Spor Toto Süper LigSpor Toto Süper Lig’in 22.
-
05
Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeliİç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en kısa yol konumundaki Konya-Antalya yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ulaşım güçlükle sağlanabildi.