Anaokulu öğrencilerinden “kedi evi” projesi
KAYSERİ (AA) – Kayseri'nin Bünyan ilçesinde anaokulu öğrencileri kışın kedilerin üşümesi için ev yaparak ilçedeki parkalara yerleştirdi.
Mehmet Alim Çınar Anaokulu öğrencileri başlattıkları "Her Kedinin Bir evi Olsun Projesi" kapsamında kendi hazırladıkları kedi evleri ve mama kaplarını ilçede bulunan parklara dağıttı.
Ahmet Yaşar Toktaş Parkı'ndan başlatılan proje kapsamında ilk etapta 35 kedi evi ve mama kabı hazırlandı.
Öğrencilerin evlerinde atık materyallerden hazırladığı evler parkın dört bir köşesine yerleştirildi.
Okul müdürü Duygu Gören, amaçlarının çocuklara küçük yaşta hayvan sevgisi aşılamak olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:
"Çocuklarımız evlerinde aileleri ile birlikte atık materyallerden kedi evleri yaptılar. Hayvanlar kışın soğukta kalmasınlar, aç kalmasınlar biz de onlara bir farkındalık oluşturalım diye bu şekilde bir proje başlattık. Ortaya birçok farklı kedi evi çıktı. Bu evleri ilçemizde farklı yerlere bırakacağız. Kış boyu yetecek mama desteği de bulduk. Bu mamaları hayvansever ilçe halkına teslim edeceğiz, böylece onları da bu projenin içine dahil etmiş olacağız. Bu projede bizlerden desteklerini esirgemeyen herkese teşekkür ediyorum"
Sokak hayvanlarını önemsediklerine dikkati çeken Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun ise bu ve benzeri projeleri her zaman desteklediklerini ifade etti.
Hayvan sevgisinin küçük yaşlarda çocuklara verilmesi gerektiğini ifade eden Altun, şöyle devam etti:
"Sokak hayvanlarının çok önemsiyoruz. Bunun için de çok şık bir proje olmuş. Gerçekten kış mevsimi yaklaşırken, insanlar evlerinde sıcacık otururken hayvanların dışarıda ne yaptığını düşünmek bizi üzüyordu. Özellikle anaokulu çocuklarımızın bu yaşlarda bunlara hazırlanırsa ileride çok güzel doğa dostu, hayvan dostu insanlar yetiştirmiş oluruz. Çok güzel evler ortaya çıkmış, hocalarımı, çocuklarımızı ve velilerimizi kutluyorum."
Heyecanla evleri parkın dört bir köşesine dağıtan çocuklar ise kedileri çok sevdiklerini, onlar üşümesin diye evleri yaptıklarını söylediler.
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