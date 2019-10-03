Anaokulunda aşure etkinliği

SİVAS (AA) – Şarkışla Çağdaş Yaşam Kenan Tunakan Anaokulu'nda, aşure etkinliği düzenlendi.

Programa katılan Şarkışla Kaymakamı Mehmet Erdem, Belediye Başkanı Ahmet Turgay Oğuz, Milli Eğitim Müdürü Mevlüt Ergen, Emniyet Müdürü Hasan Uludağ, Jandarma Komutanı Teğmen Özgür Cengiz ve öğrenciler ikram edilen aşureleri yedi.

Erdem, yaptığı konuşmada, birlik ve beraberlik açısından bu tür özel günlerin önemine vurgu yaparak etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Birlik ve beraberlik mesajları veren Erdem, "Anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerimiz olmak üzere bütün öğrencilerimizle milli birlik beraberliğimizin, kardeşliğimizin, dostluğumuzun güçlendirilmesi amacıyla bu güzel günü hep beraber yaşıyoruz. Bugünün her daim bu güzelliklerle kutlanmasını en büyük dileklerimizle arzu ediyoruz." dedi.

Okul Müdürü Murat Karakavak ise öğrencilerinin mutluluklarına ortak olan ilçe protokolüne teşekkür etti.