Anıtkabir'de Zafer Bayramı hazırlıkları

ANKARA (AA) – Ankara Büyükşehir Belediyesinin, 30 Ağustos Zafer Bayramı hazırlıkları kapsamında Anıtkabir'de gerçekleştirdiği asfalt serim çalışmaları tamamlandı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedi istirahatgahı Anıtkabir'de çevre düzenleme çalışmaları sürüyor. Bu çerçevede daha önce yapılan kaldırım bakım onarım ve yenileme çalışmalarından sonra asfalt serim işlemleri bitirildi.

Fen İşleri Daire Başkanlığı ekiplerince 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında gerçekleştirilen asfalt serim işleminin ardından yol çizgileri de çekilerek, her gün binlerce kişinin ziyaret ettiği Anıtkabir çevresi yeni görünüme kavuşturuldu.