Ankara Şehir Hastanesinde gebe okulu hizmeti
ANKARA (AA) – Ankara İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Gülüm, Ankara'daki 27'nci gebe okulunun Ankara Şehir Hastanesinde açıldığını belirterek, gelecek günlerde bu okullara yenilerinin ekleneceğini söyledi.
Ankara Şehir Hastanesi Gebe Okulunun açılışı törenle yapıldı.
Gülüm, törende yaptığı konuşmada, gebe okulunda, doğum öncesi ve sonrası ile bebeğin gelişimi için kritik önemdeki bilgilerin yetkin isimler anne adaylarına tarafından verildiğini, eğitimlerin bir bölümüne eşlerin de katılabildiğini söyledi.
Ankara Şehir Hastanesinde ilk gebe okulunun açıldığını dile getiren Gülüm, "Ankara içerisinde 2 ve 3'üncü basamakta 24'üncü, birinci basamakta da 27'nci gebe okulumuz. Bugüne kadar 2019 içerisinde 5 bin civarında gebemize 4 hafta süren eğitim verildi." bilgisini verdi.
Gülüm, bundan sonra da yeni gebe okullarının açılacağını kaydetti.
Ankara Şehir Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Özlem Moraloğlu Tekin de Sağlık Bakanlığının 2011'de yayınladığı genelgeyle kamuya bağlı ve özel sektördeki tüm hastanelerde gebe bilgilendirmesi sınıflarının açılmasının teşvik edildiğini söyledi.
Tekin, artık pek çok hastanede gebe bilgilendirme sınıfının olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:
"Biz de yeni açılan bir hastane olarak burada da gebe okulumuzu açtık. Amacımız burada vereceğimiz eğitimlerle gebelerimizi doğru bilgilendirmek. İnternetten alacakları bilgiler yerine daha doğru, uzman ekip tarafından doğru bilgilere ulaşmalarını sağlamak. Gebelik sürecinde destekleyebilmek ve hem de doğum evresine hazırlamak."
Eğitimlerde gebelere normal doğumun anne ve bebek sağlığına iyi etkilerinin de anlatıldığını ifade eden Tekin, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Gebelik sürecinde yapılacak tarama testleri, gebeliğin evreleri, bebeğin gelişimi, doğumla ilgili ağrı kesici yöntemler, ilaçsız yöntemler, masaj teknikleri konusunda bilgilendiriyoruz. Eşli katılan gebelerimizin eşlerine de öğretiyoruz. Eğitimler sırasında tanıştıkları ebeleri doğuma geldiklerinde doğumhanelerde görme şansları olacak. 'Her gebeye bir ebe' politikamızı yürütmek için gebe okulumuzda ebelerimizden destek alıyoruz."
Gebe okulunda emzirme, bebeğin nasıl tutulacağı, banyosu gibi konularda da eğitimlerin verildiğini anlatan Tekin, "Burada fizyoterapistlerimizin ve ebelerimizin eşliğinde toplu ve bireysel randevularla yoga, pilates gibi gebelikte yapılabilecek hareketlerle ilgili de yine pratik eğitimlerimizi de yapıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
-
Ankara Şehir Hastanesinde gebe okulu hizmeti
-
Leylekler için tanıtım rehberi hazırlandı
-
Jandarmadan öğrencilere trafik dersi
-
Yıldız Entegre, taş dokuyu ağaçla buluşturdu
-
Demir Grup Sivasspor kupa maçına hazır
-
Kayserispor'da Bülent Uygun dönemi
YORUM BIRAK
YORUMLAR
EN ÇOK OKUNANLAR
-
01
ÇUMRA’DAN KONYA’YA KÜLTÜR GEZİSİÇumra Belediyesi’nin 2014 yılında başlattığı “40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileri” devam ediyor. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz, gençlere yönelik projeleri olduğunu anlattı. Oğuz, “Bu projelerimizden biri de lise düzeyi ve 12. lifeproof iphone 7 phone cases sınıf öğrencilerini öncelikli olarak kapsayan 40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileriydi. iphone 7 […]
-
02
Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken:KONYA (AA) – Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, organ bağışının yetersiz olması nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ögütken, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Torku) çalışanlarının organ bağışına vermiş olduğu katkı dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde, Türkiye’de organ nakli çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla 2000’li yılların başlarında bakanlığın koordinasyonu ve […]
-
03
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba:“YEMEDİĞİM BİR ETİ BAŞKASINA YEDİRMEM”Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. “Bizim […]
-
04
Spor Toto Süper LigSpor Toto Süper Lig’in 22.
-
05
Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeliİç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en kısa yol konumundaki Konya-Antalya yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ulaşım güçlükle sağlanabildi.