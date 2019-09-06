“Ankara turizmde cazibe merkezi olacak”

ANKARA (AA) – Ankara Turizm İşletmecileri Derneği (ATİD) Başkanı Birol Akman, Ulus'ta gerçekleştirilecek dönüşümün Ankara'nın turizmde cazibe merkezi haline gelmesini sağlayacağını belirterek, "Ulus için hayata geçirilecek projeler başkent ekonomisine de büyük katkı verecek. ATİD olarak üstümüze düşen her göreve hazırız." ifadelerini kullandı.

Akman, yazılı açıklamasında, pek çok medeniyetin ve Türk tarihinin önemli izlerinin bulunduğu Ulus'a, kent dokusu bozulmadan modern görünüm kazandırılmasının önem taşıdığını bildirdi.

ATİD olarak, yıllardır Ulus'u ayağa kaldıracak projelere vakit kaybedilmeden başlanması gerektiğini her fırsatta gündeme getirdiklerini hatırlatan Akman, "Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un yakın zamanda açıkladığı dönüşüm projesi, Ankara turizmine büyük katkı verecek. Özellikle Kale ve çevresinin dönüşümüyle semt canlılık kazanacak. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın Ulus için açıkladığı düzenlemelerin de yapılması ve gerçekleştirilecek dönüşüm, Ankara'nın turizmde cazibe merkezi haline gelmesini sağlayacak." değerlendirmesinde bulundu.

Akman, Ulus için hayata geçirilecek projelerin başkent ekonomisine de büyük katkı vereceğine dikkati çekerek, "ATİD olarak üstümüze düşen her göreve hazırız." ifadelerini kullandı.