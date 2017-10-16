Ankara Üniversitesi Rektörü ve heyetten, Deniz Baykal’ın sağlık durumuna ilişkin açıklama

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş ve operasyonu yapan 6 karakter heyet, CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal’ın sağlık durumuna ilişkin bilgi verdi. Baykal’ın sağlık durumu durumuna ilişkin öbür spekülasyonların yapıldığını bildiren ibiş, “06.30’da özel bir hastaneye naklediliyor, emarı çekiliyor. Emardaki bulgular ve Deniz Bey’in sol tarafındaki şiddet azalması sebebiyle hastanemize naklediliyor. Arkadaşlarımız anjiyo ünitemize ilk müdahale için alınıyor. Bu ünitede, beyine dışarı giden başlıca damarların birinde oluşan tıkanıklığı yapan pıhtıyı çıkarmak için müdahale ediliyor. Büyük gayretleriyle arkadaşlarımın, pıhtı çıkarılıyor. Bu süreç içinde hiçbir komplikasyon oluşmuyor ve kan akımı normale dönüyor. Ondan sonraki süreçte ise, zaten ilaç tedavisine başlanmış lakin açılmaya karşın ilaç tedavileri başlıyor. Yoğun bakıma hastamız bitmiş alınıyor. Yoğun bakımda tedavisi devam ediyor. Kendisiyle konuştum, bilinci açık, konuşabiliyor. Her olayın farkında, baskı kaybında da geriye dönüş görülüyor. Ayağı da oldukça iyice toparlandı, eli de iyileşme var. Bu tedavi devam edecek. 48 saat yoğun bakımda takibi olacak, tedavileri yapılacak. Bu süreçte daha iyi bulgular ortaya çıkacak” açıklamasında bulundu.

Doktor Kıvılcım Yavuz, “Mehmet hocamızın yoğun çabasıyla süratli bir şekilde hastanemize getirildi. Saat 9’da damarı adamakıllı açılmıştı. Pıhtıyı çıkarttık, stentle çare ettik. Takiplere devam edeceğiz. Şu lahza medikal takiple tedaviye devam edeceğiz. Bacağı iyi düzeldi, fazla hafif kolunda güçsüzlüğü var. Yoğun bakım ekibiyle beraber peşine düşüp takip devam edecek” diye konuştu.

Doktor Canan Işıkay, “Deniz beyin son durumu geldiği duruma kadar daha iyi. Kolu ve bacağındaki zaaf epeyce düzeldi. Bizimle gayet hoş sohbet etti. Nerede olduğunu, başına neler geldiğini bilgileri kendisinden aldık. Hemencecik gelir gelmez damarın açılması seyrini olumlu etkileyecektir. Bundan sonradan yoğun peşine düşüp takip gerekiyor. Özellikle ilk birkaç gün. Yakın takipte tutacağız, ondan sonraki başlıca seyrini göreceğiz” ifadelerini kullandı.

İbiş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Şimşek ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun kendisini arayarak Baykal’ın sıhhat hakkında bilgi aldığını da bildirdi.

Gazetecilerin sorularını cevaplayan İbiş, bir soru üstüne, “Olasılıkla Deniz Bey öksürükle uyandığı sırada o beyin hasarının doğurduğu bir sonuçla uyandı. Uyanmış olması büyük bir kısmet, uyanmayabilirdi de. Hızla hastaneye nakli hepsi kayda değer. Tabii neticede bu süreçlerde en kayda değer şey birincil 6 saattir. Birincil müdahaleler 6 saat geçmeden yapıldı, bu büyük bir kısmet. Daha büyük bir hasarla karşılaşabilirdik, hemen hafif bir hasardan bahsediliyor. Bu, büyük bir şans. Bana kadar, iyileşmeden sonradan eski aktivitesine kavuşacaktır. Eski fonksiyonlarına dönecektir. Bundan sonraki süreçte akciğere tükürük kaçması oldu, ona karşın tedaviye de başlandı. Her şey yolunda giderse, inşallah görevinin başına dönecektir diye tahmin ediyorum” dedi.