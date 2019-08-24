Ankara Vali Yardımcısı Erkılıç'tan Beypazarı'na ziyaret

ANKARA (AA) – Ankara Vali Yardımcısı Recep Erkılıç, Beypazarı ilçesinde incelemelerde bulundu.

Erkılıç, Beypazarı Ziraat Odası Başkanlığını ziyaret ederek, oda başkanı Mustafa Ateş'ten tarım alanları ve yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Vali Yardımcısı Erkılıç ile bazı alanlara ziyarette bulunduklarına değinen Ateş, şunları kaydetti:

"Vali yardımcımızı, Beypazarı tarımı, ilçede yapılan tarım ve sebze alanları, üretim miktarlarıyla bilgilendirmede bulunduk. Beypazarı ilçesinde 612 bin dekar alanda tarım yapıldığı bilgisini verdik. Ne kadar alanda sulu tarım, ne kadar alanda kuru tarım ve ne kadar dekar alanda sebze üretimleri, Beypazarı'nın tarım potansiyeliyle ilgili bilgilendirmede bulunduk."